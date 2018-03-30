Леонид Трахтенберг: «Уверен: газон „Открытия Арены“ в отличном состоянии» 

Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг — о готовности стадиона в Тушине к возобновлению чемпионата.
— Многие российские клубы переносят свои игры на резервные стадионы из-за низкого качества газона. В каком состоянии сейчас поле на «Открытие Арене»?
— Уверен, что в хорошем. Игроки, конечно, более точную информацию дадут, но лично у меня сомнений нет. (Константин КОЛМАКОВ)
Встреча «Спартак» — «Тосно» состоится в субботу, 31 марта, начало в 19.00. «СЭ» проведет трансляцию матча.
Спартак М — Тосно