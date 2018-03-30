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Болельщикам ЧМ-2018 в Казани покажут турцентры Татарстана в очках виртуальной реальности
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Болельщикам ЧМ-2018 в Казани покажут турцентры Татарстана в очках виртуальной реальности 

ТАСС 30 минут назад
КАЗАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Болельщикам чемпионата мира по футболу 2018 года покажут в Казани видеоролики о туристических центрах Татарстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Госкомитета по туризму Татарстана.
"В очках виртуальной реальности болельщики увидят промо-ролики о главных туристических центрах Татарстана", — отметила представитель пресс-службы ведомства.
Как следует из информации портала госзакупок, Госкомитет Татарстана по туризму заказал 10 тыс. очков виртуальной реальности для распространения их на фестивале болельщиков во время ЧМ-2018.
В пресс-службе Госкомитета по туризму пояснили ТАСС, что в прошлом году были созданы промо-ролики для продвижения Татарстана и основных туристических центров в формате виртуальной реальности. Были изготовлены четыре видеоролика на английском и русском языке для демонстрации в очках виртуальной реальности: о Казани, острове-граде Свияжск, Великом Болгаре и общий ролик «Татарстан:1001 удовольствие».
"Предполагается, что большое количество туристов приедет именно в Казань и наша задача обратить их внимание на туристические центры Татарстана. Привлечь их к посещению Свияжска, Болгара, познакомиться с богатейшим историческим наследием, внесенным в список объектов ЮНЕСКО", — пояснили в пресс-службе.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.
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