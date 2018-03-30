Президент Ла Лиги посетит Россию для выступления на конференции MarSpo

С 11 по 12 апреля 2018 года на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится 3-я Международная конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений MarSpo.

MarSpo ежегодно собирает более 600 делегатов из России, Великобритании, США, Италии, Испании, Германии, Франции, Швейцарии, Финляндии, Латвии, Украины, Республики Беларусь, Казахстана.

На площадке конференции MarSpo 2018 в рамках деловой программы будут обсуждаться ключевые темы индустрии: digital, social media и mobile в спортивном маркетинге, букмекерский рынок и российский спорт, киберспорт в России и в мире, новые возможности передачи медиаконтента, спонсорство спортивных лиг, клубов и турниров, работа с болельщиками, построение спортивного бренда и многие другие.

В этом году на конференции выступят президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас , директор по маркетингу «Ромы» Лука Дановаро, директор по маркетингу и коммерции Ла Лиги Адольфо Бара, директор по спортивным технологиям и инновациям немецкой Бундеслиги Хендрик Вебер и другие.

3-я Международная конференция по спортивному маркетингу MarSpo — это уникальный шанс познакомиться с мировым опытом в области спортивного маркетинга и менеджмента.