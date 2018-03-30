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Президент Ла Лиги посетит Россию для выступления на конференции MarSpo
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Президент Ла Лиги посетит Россию для выступления на конференции MarSpo 

Чемпионат.com 1 час назад
С 11 по 12 апреля 2018 года на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится 3-я Международная конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений MarSpo.
MarSpo ежегодно собирает более 600 делегатов из России, Великобритании, США, Италии, Испании, Германии, Франции, Швейцарии, Финляндии, Латвии, Украины, Республики Беларусь, Казахстана.
На площадке конференции MarSpo 2018 в рамках деловой программы будут обсуждаться ключевые темы индустрии: digital, social media и mobile в спортивном маркетинге, букмекерский рынок и российский спорт, киберспорт в России и в мире, новые возможности передачи медиаконтента, спонсорство спортивных лиг, клубов и турниров, работа с болельщиками, построение спортивного бренда и многие другие.
В этом году на конференции выступят президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас, директор по маркетингу «Ромы» Лука Дановаро, директор по маркетингу и коммерции Ла Лиги Адольфо Бара, директор по спортивным технологиям и инновациям немецкой Бундеслиги Хендрик Вебер и другие.
3-я Международная конференция по спортивному маркетингу MarSpo — это уникальный шанс познакомиться с мировым опытом в области спортивного маркетинга и менеджмента.
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