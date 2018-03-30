Ещё
Андрей Ещенко: «Всегда рад, когда в команде серьезная конкуренция»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Ещенко: «Всегда рад, когда в команде серьезная конкуренция» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью «СЭ» заявил, что всегда рад конкуренции в команде, поскольку она помогает прогрессировать. Футболист добавил, что нормально относится к слухам о том, что на его позицию ищут другого игрока.
— Вы недавно продлили контракт. При этом постоянно появляются слухи о том, что клуб ищет правого защитника. Это вас мотивирует? Есть версия, что приход Петковича вас здорово подстегнул.
— Я всегда за то, чтобы была серьезная конкуренция в команде. Ты и сам будешь прибавлять, и команда усиливаться. Наверное, удалось влиться в коллектив и прибавить в своей игре. Здесь много факторов. Один из них психологический. Плюс набрал необходимые физические кондиции, прошел сборы.
Полное интервью Андея Ещенко
Спорт-Экспресс: последние новости
Зобнин на тренировке "Спартака" работал индивидуально Андрей Ещенко: "У "Спартака" на все позиции есть хорошие футболисты, чем не могут похвастаться ни "Зенит", ни "Локо", ни ЦСКА" Виктор Классон: "Если "Анжи" захочет с нами "потанцевать", будет очень интересный футбол"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет22
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России17
Хоккей оказался смертельно опасным для болельщиков5
Уткин назвал Дзюбу дураком6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение