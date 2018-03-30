Андрей Ещенко: «Всегда рад, когда в команде серьезная конкуренция»

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью «СЭ» заявил, что всегда рад конкуренции в команде, поскольку она помогает прогрессировать. Футболист добавил, что нормально относится к слухам о том, что на его позицию ищут другого игрока.

— Вы недавно продлили контракт. При этом постоянно появляются слухи о том, что клуб ищет правого защитника. Это вас мотивирует? Есть версия, что приход Петковича вас здорово подстегнул.

— Я всегда за то, чтобы была серьезная конкуренция в команде. Ты и сам будешь прибавлять, и команда усиливаться. Наверное, удалось влиться в коллектив и прибавить в своей игре. Здесь много факторов. Один из них психологический. Плюс набрал необходимые физические кондиции, прошел сборы.

Полное интервью Андея Ещенко