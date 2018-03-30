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Десятка лучших спортсменов Вологодчины проведет лето в «Орленке»
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Десятка лучших спортсменов Вологодчины проведет лето в «Орленке» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Призеров спортивных конкурсов, смотров и фестивалей приглашают побороться за путевку во Всероссийский детский центр «Орленок». В лагере «Олимпийский» для них готовится тематическая физкультурно-спортивная программа «Фестивальное лето в „Орленке“.
Для участия в конкурсном отборе нужно направить заявку и портфолио спортивных достижений за последние три года на электронную почту deti@upinfo.ru, с пометкой „Конкурсный отбор. Орленок“. Путевку могут получить ребята в возрасте от 11 до 16 лет. Участникам до 14 лет нужно зарегистрироваться в веб-сервисе TimePad, остальным — в АИС „Молодежь России“.
Заявки принимаются до 11 апреля. Всего бесплатные путевки получат 10 счастливчиков, имена которых определят до 16 апреля. Тематическая смена в „Орленке“ состоится с 23 июня по 13 июля.
Екатерина Олейникова
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