Десятка лучших спортсменов Вологодчины проведет лето в «Орленке»

Призеров спортивных конкурсов, смотров и фестивалей приглашают побороться за путевку во Всероссийский детский центр «Орленок». В лагере «Олимпийский» для них готовится тематическая физкультурно-спортивная программа «Фестивальное лето в „Орленке“.

Для участия в конкурсном отборе нужно направить заявку и портфолио спортивных достижений за последние три года на электронную почту deti@upinfo.ru, с пометкой „Конкурсный отбор. Орленок“. Путевку могут получить ребята в возрасте от 11 до 16 лет. Участникам до 14 лет нужно зарегистрироваться в веб-сервисе TimePad, остальным — в АИС „Молодежь России“.

Заявки принимаются до 11 апреля. Всего бесплатные путевки получат 10 счастливчиков, имена которых определят до 16 апреля. Тематическая смена в „Орленке“ состоится с 23 июня по 13 июля.

Екатерина Олейникова