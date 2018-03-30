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Эксперт: матч «Амкар» — «Локомотив» может стать прелюдией ко Дню смеха
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Эксперт: матч «Амкар» — «Локомотив» может стать прелюдией ко Дню смеха 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о встрече 24-го тура чемпионата России, в которой пермский «Амкар» примет московский «Локомотив» на домашней арене «железнодорожников».
"История одновременно смешная и грустная. Жаль, что матч будет играться не 1 апреля, а за день до Дня смеха. Эта дата была бы очень подходящей для данной встречи. Хотя он может стать и прелюдией к этому дню. При этом сложно осуждать сами клубы, если регламент позволяет им проделывать такое.
РФС и РФПЛ в будущем надо просто жестче прописать запрет на такие «финты». А интерес клубов понятен. «Амкару» надо сэкономить деньги. А «Локомотиву» в разгар борьбы за золото какой смысл отказываться от возможности избежать дальнего выезда и выступления на не очень хорошем поле, если ему предлагают сыграть у себя дома? Вряд ли другие команды поступили бы по-другому", — цитирует Мостового газета «Известия».
Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал перенос матча против пермского «Амкара» в Москву.
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