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Эксперт поделился ожиданиями от матча «Амкар» — «Локомотив»
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Эксперт поделился ожиданиями от матча «Амкар» — «Локомотив» 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России между пермским «Амкаром» и московским «Локомотивом».
"У «железнодорожников» состав куда мощнее, чем у пермяков, даже если не будут играть некоторые сборники. Команда к тому же серьезно мотивирована. Подопечные Юрия Семина действуют с полной отдачей. В прошлом году так же бился "Спартак", у красно-белых было стремление к чемпионству.
Когда конечная цель не за горами, то просто нужно идти вперед во что бы то ни стало. Поэтому «Локомотив» сейчас выглядит цельно. Они заряжены на успех. А вот у «Амкара», напротив, имеются явные игровые проблемы", — цитирует Балахнина RT.
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