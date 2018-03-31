Эксперт поделился ожиданиями от матча «Амкар» — «Локомотив»

Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России между пермским «Амкаром» и московским «Локомотивом».

"У «железнодорожников» состав куда мощнее, чем у пермяков, даже если не будут играть некоторые сборники. Команда к тому же серьезно мотивирована. Подопечные Юрия Семина действуют с полной отдачей. В прошлом году так же бился "Спартак" , у красно-белых было стремление к чемпионству.

Когда конечная цель не за горами, то просто нужно идти вперед во что бы то ни стало. Поэтому «Локомотив» сейчас выглядит цельно. Они заряжены на успех. А вот у «Амкара», напротив, имеются явные игровые проблемы", — цитирует Балахнина RT.