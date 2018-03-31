Эксперт: решение перенести матч «Амкар» — «Локомотив» в Москву вызывает вопросы

Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о переносе домашнего матча пермского «Амкара» против «Локомотива» в Москву.

"Всех тонкостей ситуации не знаю. Поэтому трудно давать однозначную оценку произошедшему. Мне неизвестно до конца, в каком состоянии находится поле в Перми, но ясно, что на «Локомотиве» оно в порядке. Если в «Амкаре» согласны сыграть в Москве, почему бы и нет.

С другой стороны, это решение вызывает вопросы, ведь футбол нужен в первую очередь для болельщиков. Вряд ли пермские любители футбола что-то выиграли от этого переноса", — цитирует Балахнина RT.