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Эксперт: решение перенести матч «Амкар» — «Локомотив» в Москву вызывает вопросы
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Эксперт: решение перенести матч «Амкар» — «Локомотив» в Москву вызывает вопросы 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о переносе домашнего матча пермского «Амкара» против «Локомотива» в Москву.
"Всех тонкостей ситуации не знаю. Поэтому трудно давать однозначную оценку произошедшему. Мне неизвестно до конца, в каком состоянии находится поле в Перми, но ясно, что на «Локомотиве» оно в порядке. Если в «Амкаре» согласны сыграть в Москве, почему бы и нет.
С другой стороны, это решение вызывает вопросы, ведь футбол нужен в первую очередь для болельщиков. Вряд ли пермские любители футбола что-то выиграли от этого переноса", — цитирует Балахнина RT.
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