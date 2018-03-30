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В авиакатастрофе на базе ВВС Чили погибли два человека
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В авиакатастрофе на базе ВВС Чили погибли два человека 

Российская Газета 9 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Два человека погибли в результате крушения учебного самолета на базе ВВС Чили, находящейся в городской коммуне Эль-Боске в Сантьяго. Об этом сообщили в чилийских ВВС.
"Во время учебного полета на военно-воздушной базе Эль-Боске… учебный самолет T-35 Pillan, находящийся в распоряжении авиационной школы ВВС, упал на землю, что привело к гибели экипажа", — приводит РИА Новости заявление, опубликованное ВВС Чили в своем Twitter. Указывается также, что погибшие являлись инструкторами.
В настоящее время выясняются точные причины и детали авиакатастрофы.
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