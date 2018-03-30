В авиакатастрофе на базе ВВС Чили погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения учебного самолета на базе ВВС Чили, находящейся в городской коммуне Эль-Боске в Сантьяго. Об этом сообщили в чилийских ВВС.

"Во время учебного полета на военно-воздушной базе Эль-Боске… учебный самолет T-35 Pillan, находящийся в распоряжении авиационной школы ВВС, упал на землю, что привело к гибели экипажа", — приводит РИА Новости заявление, опубликованное ВВС Чили в своем Twitter. Указывается также, что погибшие являлись инструкторами.

В настоящее время выясняются точные причины и детали авиакатастрофы.