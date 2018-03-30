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Мутко рассказал, как родился мем «Ноу криминалити»
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Мутко рассказал, как родился мем «Ноу криминалити» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, при каких обстоятельствах он произнёс фразу «Ноу криминалити», которая впоследствии стала популярным мемом в Интернете.
«Если вы думаете, что я планировал, чтобы мои фразы на английском языке стали мемами, то это не так. Иногда само собой получается. История с «Ноу криминалити», например. Это был конгресс ФИФА, передо мной много камер, микрофоны в лицо. Все вопросы «Россия», «безопасность», «коррупция», «криминалитет». Я им в ответ: «Ноу криминалити». И ушёл. А что оставалось делать?» — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.
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