Мутко рассказал, как родился мем «Ноу криминалити»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, при каких обстоятельствах он произнёс фразу «Ноу криминалити», которая впоследствии стала популярным мемом в Интернете.

«Если вы думаете, что я планировал, чтобы мои фразы на английском языке стали мемами, то это не так. Иногда само собой получается. История с «Ноу криминалити», например. Это был конгресс ФИФА, передо мной много камер, микрофоны в лицо. Все вопросы «Россия», «безопасность», «коррупция», «криминалитет». Я им в ответ: «Ноу криминалити». И ушёл. А что оставалось делать?» — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.