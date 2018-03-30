В Екатеринбурге спасли кошку, которая упала в шахту с высоты 12-го этажа

В Екатеринбурге на улице Ясной, 22 накануне спасли кошку, которая упала через люк на 12-м этаже жилого дома в вентиляционную шахту. Сам люк находился в подъезде, куда любопытная кошка выбежала из квартиры. Чтобы вызволить животное, его хозяйка вызвала спасателя Евгения Зенкова.

Хозяева объяснили, что это не обычный вентиляционный канал, а именно большая шахта, в которую можно спуститься человеку. В шахте такой ширины кошка, не задевая стенки и, следовательно, без всякого торможения пролетела камнем прямо на дно.

— Пролетела с 12-го этажа по первый или до подвального помещения. Летела она с огромной скоростью. Это страшно, конечно, — рассказал Е1.RU спасатель «ЗооСпаса» в Екатеринбурге Евгений Зенков. — К моему появлению хозяева уже смогли открыть металлический люк на третьем этаже. Я посветил фонариком. В свете фонарика на дне шахты просматривался темный неподвижный предмет — это была кошка.

Спасатель с помощью альпинистского снаряжения спустился через этот вход в шахту на третьем этаже. Он спускался по страховочной веревке, закрепленной за перила в подъезде.

— По мере приближения ко дну росло напряжение. Я ее звал, кошка не откликалась. Глазами не светила. Я думал, всё… Но хозяйке ничего не говорил. Она и так переживала, плакала, — вспоминает спасатель.

А волноваться было из-за чего. На дне мог находиться мусор, куски арматуры, которые бы не оставили усатой никаких шансов. Но, к счастью, внизу были мешки со стекловатой, на которые и приземлилась кошка.

— Вот ноги коснулись дна шахты, и я нагибаюсь к кошке, со страхом ожидая увидеть тяжелую картину. К большой радости, кошка оказалась жива! Осторожно беру ее, сажаю в переноску и начинаю подъем. Пока снималась и упаковывалась в рюкзак экипировка, хозяйка уже уехала с кошкой в ветклинику, которая находится совсем рядом, — говорит Женя.

Вот уж действительно, у кошки девять жизней. Ей повезло: все обошлось раной на носу и царапинами на коже. Из этой переделки ей удалось выйти почти невредимой и, главное, целой.

А вот история про рыжего Марсика, которого достали из вентиляционной трубы.