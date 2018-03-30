Ещё
В Екатеринбурге спасли кошку, которая упала в шахту с высоты 12-го этажа
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Екатеринбурге спасли кошку, которая упала в шахту с высоты 12-го этажа 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на улице Ясной, 22 накануне спасли кошку, которая упала через люк на 12-м этаже жилого дома в вентиляционную шахту. Сам люк находился в подъезде, куда любопытная кошка выбежала из квартиры. Чтобы вызволить животное, его хозяйка вызвала спасателя Евгения Зенкова.
Хозяева объяснили, что это не обычный вентиляционный канал, а именно большая шахта, в которую можно спуститься человеку. В шахте такой ширины кошка, не задевая стенки и, следовательно, без всякого торможения пролетела камнем прямо на дно.
— Пролетела с 12-го этажа по первый или до подвального помещения. Летела она с огромной скоростью. Это страшно, конечно, — рассказал Е1.RU спасатель «ЗооСпаса» в Екатеринбурге Евгений Зенков. — К моему появлению хозяева уже смогли открыть металлический люк на третьем этаже. Я посветил фонариком. В свете фонарика на дне шахты просматривался темный неподвижный предмет — это была кошка.
Спасатель с помощью альпинистского снаряжения спустился через этот вход в шахту на третьем этаже. Он спускался по страховочной веревке, закрепленной за перила в подъезде.
— По мере приближения ко дну росло напряжение. Я ее звал, кошка не откликалась. Глазами не светила. Я думал, всё… Но хозяйке ничего не говорил. Она и так переживала, плакала, — вспоминает спасатель.
А волноваться было из-за чего. На дне мог находиться мусор, куски арматуры, которые бы не оставили усатой никаких шансов. Но, к счастью, внизу были мешки со стекловатой, на которые и приземлилась кошка.
— Вот ноги коснулись дна шахты, и я нагибаюсь к кошке, со страхом ожидая увидеть тяжелую картину. К большой радости, кошка оказалась жива! Осторожно беру ее, сажаю в переноску и начинаю подъем. Пока снималась и упаковывалась в рюкзак экипировка, хозяйка уже уехала с кошкой в ветклинику, которая находится совсем рядом, — говорит Женя.
Вот уж действительно, у кошки девять жизней. Ей повезло: все обошлось раной на носу и царапинами на коже. Из этой переделки ей удалось выйти почти невредимой и, главное, целой.
А вот история про рыжего Марсика, которого достали из вентиляционной трубы.
e1.ru: последние новости
Екатеринбург скорбит вместе с Кемерово: показываем в прямом эфире акцию памяти на площади Труда «Уралочка» потеряла шансы на победу в чемпионате России после проигрыша казанскому «Динамо» На Уктусе устроили соревнования по прыжкам в ледяной бассейн для сноубордистов и лыжников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет22
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России17
Хоккей оказался смертельно опасным для болельщиков5
Уткин назвал Дзюбу дураком6
Медведева нашла новую работу8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение