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В Екатеринбурге спасли кошку, упавшую в вентиляционную шахту с 12 этажа
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В Екатеринбурге спасли кошку, упавшую в вентиляционную шахту с 12 этажа 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Из-за больших размеров канала вентиляции животное упало камнем вниз, об этом сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел накануне. Спасателю Евгению Зенкову поступил вызов с просьбой о помощи — в одном из домов Екатеринбурга кошка упала с 12 этажа в вентиляционную шахту. По словам хозяев животного, вентиляционный канал в многоэтажке имеет нестандартные размеры и позволяет спуститься в него обычному человеку. Поэтому в такой шахте кошка имела все шансы погибнуть, так как, не задевая стенки, она могла упасть камнем на дно.
Как арссказал Евгений, ко времени его появления на месте инцидента хозяева смогли открыть вентиляционный люк на третьем этаже. Именно отсюда и пришлось проводить спасательную операцию, так как первые два этажа были заняты различными организациями. Закрепив на перилах в подъезде страховочную веревку, спасатель начал работы по спасению.
«Спасательная операция длилась около 30 минут. Работы облегчало то, что ширина шахты допускала спуск человека на страховке. Однако для кошки падение в такой канал могло стать смертельным. Обычные вентиляционные шахты гораздо меньше по размерам, если кошки и проваливаются туда, то у них получается тормозить о стенки», — прокомментировал Евгений.
Во время операции животное не реагировало на звуки и лежало неподвижно. По словам спасателя, у кошки было мало шансов выжить, на дне мог мог находиться мусор и арматура, поэтому он ожидал увидеть окровавленное тело. Однако, к счастью, все обошлось — в шахте лежала «мягкая рухлядь, похожая на стекловату», поэтому кошка оказалась жива.
«Вот ноги коснулись дна шахты, и я нагибаюсь к кошке, со страхом ожидая увидеть тяжёлую картину. К большой радости, кошка оказалась жива! Осторожно беру её, сажаю в переноску и начинаю подъём», — рассказывает спасатель.
После подъема, пока спасатель собирал оборудование, хозяева увезли животное в ветклинику, расположенную неподалеку. «Через полчаса зашёл туда и я, и застал хозяев, разговаривавших с врачом. Кошка сидела в переноске, уже осмотренная. Оказалось, что из этой переделки ей повезло выйти почти невредимой. В точный диагноз я не вникал, но рентген показал, что повреждений нет», — сообщил Евгений.
По словам спасателя, ситуация, произошедшая с кошкой, вполне типична, так как животные — любопытные существа. Но при этом зачастую в подобных инцидентах виноваты сами люди: «Имеет место безответственность людей. За кошками нужно смотреть как за маленькими детьми. Они ведь не способны рассчитывать, не понимают, какие могут быть последствия, и обязательно прыгнут, если увидят такую возможность», — комментирует Евгений Зенков.
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