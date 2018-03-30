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Врачи назвали причины внезапных смертей болельщиков
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Врачи назвали причины внезапных смертей болельщиков 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Наблюдения за бытом и состоянием здоровья болельщиков команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Канады показали, что присутствие на хоккейных матчах ‐ неважно, перед телевизором или на стадионе ‐ повышает риск сердечных приступов. Исследование опубликовал Канадский журнал кардиологии.
В своем исследовании ученые выявили связь между обострением
сердечно-сосудистых
заболеваний и важными хоккейными матчами. Эксперты сравнили статистику обращений в больницы с жалобами на сердце с календарем побед хоккейных клубов. В итоге оказалось, что риск инфарктов, особенно у мужчин, значительно выше в дни побед любимых команд. Риск еще выше, если это домашняя игра.
Мы ретроспективно проанализировали связь между хоккейными играми Национальной хоккейной лиги и ежедневными госпитализациями с острым инфарктом миокарда в Институте сердца Монреаля в Канаде. Хоккейные матчи значительно увеличили риск инфаркта миокарда у молодых мужчин. Профилактические меры, направленные на изменение поведения, могут положительно повлиять на этот риск
— Канадский журнал кардиологии.
Исследователи в итоге сделали вывод, что яркие победы любимой команды увеличивают вероятность инфаркта на 40 процентов. Характерно, что проблемы с  сердечно-сосудистой
системой вызывают не поражения, а именно победы любимых команд.
В Подмосковье возведено 35 крытых ледовых площадок. Кроме того, достроены и отремонтированы ледовый дворец «Кристалл» в Электростали, стадион «Вымпел» в Королеве, СК «Старая купавна» в Ногинском районе, рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков. По его словам, кроме этого скоро откроется дворец имени Владимира Петрова в Красногорске.
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