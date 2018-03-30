Врачи назвали причины внезапных смертей болельщиков

Наблюдения за бытом и состоянием здоровья болельщиков команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Канады показали, что присутствие на хоккейных матчах ‐ неважно, перед телевизором или на стадионе ‐ повышает риск сердечных приступов. Исследование опубликовал Канадский журнал кардиологии.

В своем исследовании ученые выявили связь между обострением

сердечно-сосудистых

заболеваний и важными хоккейными матчами. Эксперты сравнили статистику обращений в больницы с жалобами на сердце с календарем побед хоккейных клубов. В итоге оказалось, что риск инфарктов, особенно у мужчин, значительно выше в дни побед любимых команд. Риск еще выше, если это домашняя игра.

Мы ретроспективно проанализировали связь между хоккейными играми Национальной хоккейной лиги и ежедневными госпитализациями с острым инфарктом миокарда в Институте сердца Монреаля в Канаде. Хоккейные матчи значительно увеличили риск инфаркта миокарда у молодых мужчин. Профилактические меры, направленные на изменение поведения, могут положительно повлиять на этот риск

— Канадский журнал кардиологии.

Исследователи в итоге сделали вывод, что яркие победы любимой команды увеличивают вероятность инфаркта на 40 процентов. Характерно, что проблемы с сердечно-сосудистой

системой вызывают не поражения, а именно победы любимых команд.