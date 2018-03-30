Татьяна Навка призвала поклонников повлиять на будущее

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Инстаграме фото, сделанное во время одного из своих выступлений, и объяснила читателям, почему люди должны стремиться сделать будущее лучше.

"Как бы тяжело и больно нам всем не было, но жизнь продолжается! Нужно идти вперёд, жить, растить детей, защищать их и учить жизни", — заметила спортсменка.

По мнению Навки, сейчас главное — делать свою работу качественно, неважно, в какой сфере трудится человек. Все специалисты должны помнить об ответственности, возложенной на них, а также помнить, что все в мире взаимосвязано.

"Наше будущее в наших руках. Только от нас сегодня зависит то, каким будет завтрашний день для нас и наших детей", — добавила девушка и поддержала жителей Кемерово.