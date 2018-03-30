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Татьяна Навка призвала поклонников повлиять на будущее
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Татьяна Навка призвала поклонников повлиять на будущее 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Инстаграме фото, сделанное во время одного из своих выступлений, и объяснила читателям, почему люди должны стремиться сделать будущее лучше.
"Как бы тяжело и больно нам всем не было, но жизнь продолжается! Нужно идти вперёд, жить, растить детей, защищать их и учить жизни", — заметила спортсменка.
По мнению Навки, сейчас главное — делать свою работу качественно, неважно, в какой сфере трудится человек. Все специалисты должны помнить об ответственности, возложенной на них, а также помнить, что все в мире взаимосвязано.
"Наше будущее в наших руках. Только от нас сегодня зависит то, каким будет завтрашний день для нас и наших детей", — добавила девушка и поддержала жителей Кемерово.
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