Область, в которой HR-ам явно необходимо совершенствоваться

Если вы попросите команду HR-специалистов: «Расскажите мне свою историю», то им, скорее всего, потребуется много времени, для того чтобы собрать воедино массу разрозненных событий в неотразимую историю. Иногда они могут показать свой отчет на 25 страницах в PowerPoint, что довольно сложно уместить в пять минут, которые для этого отводятся. Поэтому интерес аудитории теряется уже после двух-трех абзацев повествования. Вот несколько советов, как правильно построить ваш Storytelling.

Разработайте свою историю с учетом вашей аудитории

Проанализируйте свою аудиторию. Это генеральный директор? Это ваша управленческая команда? Ваша команда по управлению персоналом? Ваша отраслевая сеть? Попробуйте рассказать историю на языке вашей аудитории.

Придерживайтесь правила трех

Разделите свою историю на три части. «Почему? Что? Как?» — очень полезная структура. Истории, которые делятся на три части, всегда работают лучше.

Подключите свою историю к деловым вопросам повестки дня Привлекательная история получится, если HR рассказывает о сегодняшней проблеме в бизнесе. Это не то же самое, что проблема с персоналом. Проблемы с персоналом могут быть очень важными, но они должны быть связаны с проблемой бизнеса. Отсутствие таланта не является проблемой для бизнеса. Необходимо конкретизировать. К примеру, «Как мы можем расти в Азии?». Поскольку мы хотим расти в Азии (так как растет спрос на наши услуги в этом регионе), нам понадобится больше талантливых сотрудников в Азии. Как мы можем найти таланты в Азии?

Добавьте факты и детали.

Истории более убедительны, если они содержат конкретные факты. Большинство слушателей любят факты и подробности. К примеру, «В ближайшие пять лет нам придется набирать 1000 новых инженеров в Китае и Малайзии» — звучит убедительнее, чем «Нам придется набирать много инженеров в Азии».

Но слишком много фактов и слишком много деталей могут испортить вашу историю.

Приведите несколько примеров

Иллюстрируйте свою историю реальными случаями. «В прошлом году мы наняли 200 молодых инженеров в Китае. Через год 49 человек покинули компанию. Хорошим примером является Дэвид Чанг. Дэвид учился в Великобритании и США (MBA), прежде чем он вернулся в Китай, чтобы работать на нас. Я разговаривал с Дэвидом на прошлой неделе. Основная причина его отъезда, которую он назвал, заключается в том, что он не видит будущего своей карьеры в нашей компании. Поэтому он переезжает в компанию X с аналогичными условиями, но они предлагают ему международную стажировку».

Сделайте прогноз на будущее

«Если мы сделаем необходимые инвестиции, через три года наша Академия азиатского лидерства сможет обучать 500 молодых специалистов в год».

Слова и фразы, которых следует избегать

Компетентность

Проект

Стратегические сценарии

Война за талант

Бизнес партнер

Интегральный подход

Изменения начинаются с верхов

Гибкий

Мы живем в мире VUCA

Не растягивайте свое выступление

Пустословие и HR часто идут рука об руку. Удивите свою аудиторию: будьте кратки и выразительны. TED-выступления составляют максимум 18 минут, а хорошие докладчики могут сделать очень интересный доклад даже за меньшее количество времени.

Используйте фотографии, но не слишком много

Очень здорово, если вы сможете сделать интересный доклад без иллюстраций. Но если вы все-таки хотите дополнить его иллюстрациями, потратьте время на хороший дизайн. Создав пару приятных информационных иллюстраций, вы сделаете вашу историю сильнее.

Фото Pixabay

Источник https://hrtrendinstitute.com Перевод Englishdom