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Квартиру экс-капитана «Кубани» полностью восстановили после пожара
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Квартиру экс-капитана «Кубани» полностью восстановили после пожара 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. В квартире легенды ФК «Кубань» заменили инженерные коммуникации — канализации, отопление. Установили новую сантехнику, натяжные потолки, настелили половое покрытие, в ванной уложили новую плитку. Кроме того, установлены кухонный гарнитур и холодильник, завезены два телевизора, заказаны диван и кресла, сообщает пресс-служба администрация города.
Городские власти открыли специальный благотворительный счет, на который поступали средства на помощь Виталию Иллиодоровичу. Ветеран кубанского футбола признался, что он не ожидал, что откликнется столько людей.
— Не ожидал, что откликнется так много людей. Среди них — не только ветераны спорта, но и много молодежи, тех, кто пришел в «Кубань» уже после моего ухода. Большое всем спасибо, — сказал Фурса.
Напомним, трагедия в семье Виталия Иллиодоровича произошла 11 января. В квартире, где он проживал вместе с супругой, произошел пожар. Жена футболиста погибла, сам он был госпитализирован и провел несколько недель в больнице. Пострадавшее от огня жилье нуждалось в капитальном ремонте.
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