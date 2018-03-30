Квартиру экс-капитана «Кубани» полностью восстановили после пожара

Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. В квартире легенды ФК «Кубань» заменили инженерные коммуникации — канализации, отопление. Установили новую сантехнику, натяжные потолки, настелили половое покрытие, в ванной уложили новую плитку. Кроме того, установлены кухонный гарнитур и холодильник, завезены два телевизора, заказаны диван и кресла, сообщает пресс-служба администрация города.

Городские власти открыли специальный благотворительный счет, на который поступали средства на помощь Виталию Иллиодоровичу. Ветеран кубанского футбола признался, что он не ожидал, что откликнется столько людей.

— Не ожидал, что откликнется так много людей. Среди них — не только ветераны спорта, но и много молодежи, тех, кто пришел в «Кубань» уже после моего ухода. Большое всем спасибо, — сказал Фурса.

Напомним, трагедия в семье Виталия Иллиодоровича произошла 11 января. В квартире, где он проживал вместе с супругой, произошел пожар. Жена футболиста погибла, сам он был госпитализирован и провел несколько недель в больнице. Пострадавшее от огня жилье нуждалось в капитальном ремонте.