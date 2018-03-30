Болельщики «Лос-Анджелес Гэлакси» встретили Ибрагимовича в аэропорту 

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прибыл в аэропорт Лос-Анджелеса.
Новичка клуба тепло встретила большая группа болельщиков. Ибрагимович раздал фанатам автографы и сделал с ними серию фотографий.
«Добро пожаловать в Лос-Анджелес, Златан», — написал клуб в своём официальном «твиттере».
Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта со шведом. В составе манкунианцев Ибрагимович сыграл в 5 матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона и не забил ни одного гола. 23 марта «Лос-Анджелес Гэлакси» официально объявил о переходе 36-летнего футболиста.