Болельщики «Лос-Анджелес Гэлакси» встретили Ибрагимовича в аэропорту

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прибыл в аэропорт Лос-Анджелеса.

Новичка клуба тепло встретила большая группа болельщиков. Ибрагимович раздал фанатам автографы и сделал с ними серию фотографий.

«Добро пожаловать в Лос-Анджелес, Златан», — написал клуб в своём официальном «твиттере».