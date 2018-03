Как Ибрагимовича встречали в Лос-Анджелесе. Видео

Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» нападающий Златан Ибрагимович прилетел в США, информирует пресс-служба клуба. В аэропорту Лос-Анджелеса звездного шведского форварда встретили толпы фанатов. Ибрагимович позировал перед камерами, а затем устроил автограф-сессию.

Ранее главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Зиги Шмид отметил, что новичок может дебютировать за команду уже в эти выходные. В субботу, 31 марта, «Гэлакси» сыграет с «Лос-Анджелесом».

