Златан Ибрагимович: Болельщики кричали, что хотят Златана, и я дал им Златана

«Болельщики кричали: „Мы хотим Златана“. Я дал им Златана», — цитирует Ибрагимовича The Guardian Напомним, Златан Ибрагимович сделал дубль в дебютном матче в MLS против ФК «Лос-Анджелес». Видео его голов вы можете посмотреть здесь.