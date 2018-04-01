Ещё
Златан Ибрагимович: Болельщики кричали, что хотят Златана, и я дал им Златана
Далее:
Читайте также:
Найти
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Златан Ибрагимович: Болельщики кричали, что хотят Златана, и я дал им Златана
Советский спорт
1 час назад
Фото:
Soccer News
Комментарии
«Болельщики кричали: „Мы хотим Златана“. Я дал им Златана», — цитирует Ибрагимовича
The Guardian
.
Напомним, Златан Ибрагимович сделал дубль в дебютном матче в MLS против ФК «Лос-Анджелес». Видео его голов вы можете посмотреть здесь.
Советский спорт: последние новости
Петер Штегер: Мы оказали «Баварии» слишком слабое сопротивление
Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» вела переговоры с Тухелем, но он уже договорился с другим клубом
Александр Бубнов: «Локомотив» расслабился, забив быстрый гол
Ещё 6 источников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
30
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут
101
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
50
Российский боец побил соперника за 10 секунд
3
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс
Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение