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Златан Ибрагимович: Болельщики кричали, что хотят Златана, и я дал им Златана
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Златан Ибрагимович: Болельщики кричали, что хотят Златана, и я дал им Златана 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
«Болельщики кричали: „Мы хотим Златана“. Я дал им Златана», — цитирует Ибрагимовича The Guardian.
Напомним, Златан Ибрагимович сделал дубль в дебютном матче в MLS против ФК «Лос-Анджелес». Видео его голов вы можете посмотреть здесь.
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