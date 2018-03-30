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Евгений Малкин: «Как бороться против Овечкина за „Морис Ришар“?
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Евгений Малкин: «Как бороться против Овечкина за „Морис Ришар“? 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после победы над «Нью-Джерси» (4:3 ОТ) подчеркнул, что тяжело бороться с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным в гонке снайперов. Он также добавил, что капитану «Кэпиталз» нужно притормозить, чтобы у него были шансы.
— Пока в вашей коллекции нет приза лучшему снайперу НХЛ — «Морис Ришар Трофи» …
— (перебивает) Вы скажите Овечкину, чтобы притормозил, тогда, может, будет такой приз. Как против него бороться? У него бросок классный, он с любой позиции бросает, забивает, — отметил Малкин. — Я стараюсь, но у меня не так много сезонов, когда было больше 40 голов. Забрасывал 50 шайб — не выигрывал «Морис Ришар», забивал 47 — не выигрывал, сейчас пока 42, но мало шансов на победу. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)
В текущем сезоне Овечкин забросил 45 шайб, идущий вторым Патрик Лайне из «Виннипега» — 43, а Малкин — 42.
Полное интервью Малкина — в ближайшее время на сайте «СЭ»
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