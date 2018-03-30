Малкин: скажите Овечкину, чтобы притормозил, а то как с ним бороться?

«Слежу ли я гонкой за «Арт Росс Трофи»? Ну, слежу, конечно, я в ней участвовал какое-то время, после пары игр может быть. Достать Макдэвида уже нереально, он на 10 очков оторвался, игр не так много осталось. Он здорово в конце прибавил, в каждой игре по 3-4 очка набирает. Сумасшедший игрок.

«Морис Ришар Трофи»? Скажите Овечкину, чтобы притормозил, тогда может быть. А то как с ним бороться? У него бросок с любой позиции, бросает и забивает. Я и так стараюсь, у меня не так много сезонов где 40+ голов. Я и 50 голов-то забивал, а «Ришара» не выигрывал. Сейчас 42, но мало шансов», — сказал Малкин в интервью официальному каналу НХЛ в YouTube.