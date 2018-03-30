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Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в столице
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Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в столице 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 31 марта, в спорткомплексе «Олимпийский» состоится ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв». В этом году он пройдет уже в одиннадцатый раз.
В столицу съедутся лучшие спортсмены со всего мира, которые продемонстрируют свое мастерство в мотофристайле, дрифтинге, фристайле на снегоходах и квадроциклах, BMX, big air и других дисциплинах. Зрителей также ожидают новые захватывающие номера и новые звезды экстремальных видов спорта.
Кстати, в программе примут участие стронгмены*, которым предстоит выявить сильнейшего в упражнении «удержание двух машин, разъезжающих в разные стороны».
— Мы проводим в Москве один из лучших современных экстремальных фестивалей в мире, — отметил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. — Фестиваль традиционно собирает самых титулованных спортсменов мира, которые исполняют сложнейшие трюки. Москвичей и гостей столицы ждет шоу на сверхэкстремальных трассах с невероятными спецэффектами и видеопроекциями.
Cтоит отметит, что со специальной программой выступит пилотажная группа «Каскад». Действующие сотрудники ДПС ГИБДД г. Москвы выполнят на служебных мотоциклах и автомобилях сложнейшие трюки, которые под силу только профессиональным каскадерам. Патрульные участвуют в фестивале уже не в первый раз, но всегда готовятся к выступлению.
— Этим спортом мы занимаемся уже больше года, — рассказали «ВМ» сотрудники Госавтоинспекции. — Все началось со спортивного праздника московской полиции. Там объединяются разные подразделения, чтобы показать что-то интересное. Вначале, конечно, показывали несложные элементы. Но потом стали придумывать посложнее.
*Стронгмен — вид спорта, включающий упражнения, которые характеризуются сложностью, требуют выносливости и взрывной силы.
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