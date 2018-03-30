Обзор игрового дня НХЛ. 29 марта 2018 года. «Даллас» не попадает в плей-офф

Зато в Чикаго случилась сказочная вратарская ночь.

Интрига, касающаяся последних кубковых мест в Западной конференции, слегка снизила свою остроту. Очередное поражение «Далласа» лишило команду Кена Хичкока реальных шансов на плей-офф, а проигрыш в субботу избавит «Старз» и от шансов математических. В то же время, на Востоке «Флорида» продолжает преследовать «Нью-Джерси» и «Филадельфию», надеясь запрыгнуть на подножку кубкового поезда.

«Даллас»: от фаворитов — к разочарованию

Сейчас уже никто не вспоминает, как полгода назад все обозреватели восхищались работой генерального менеджера «Далласа» Джима Нилла . В заслугу ему ставили и решение застаревшего вратарского вопроса, который он решил покупкой Бена Бишопа, и приглашение защитника Марка Мето , за которым охотилась половина лиги, и щедрость в отношении Александра Радулова , который не нашёл взаимопонимания с боссом «Монреаля». Всё это, казалось, делало техасцев крепкими участниками плей-офф и одними из претендентов на попадание в финал Кубка Стэнли, но реальность оказалась куда труднее. Провальный весенний отрезок стал для «звёзд» настоящим кошмаром, а последнее поражение от «Миннесоты» лишь усилило ощущение разочарования. «Даллас» распечатал ворота Девана Дубника уже на третьей минуте, когда сработала связка Тайлер Сегин Джейми Бенн , но этот успех оказался крайне недолговечным.

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Ещё до первого перерыва Микаэль Гранлунд ликвидировал отставание «дикарей», а неожиданный провал в середине второго периода стоил «Далласу» победы. С интервалом в 59 секунд Мэтт Дамба и Зак Паризе забили по голу, и этого преимущества «Миннесоте» оказалось достаточно, чтобы уверенно чувствовать себя до финальной сирены. Техасцев не спас ни финальный штурм (соотношение бросков в третьем периоде 13 — 4), ни разнообразные меры Хичкока, ни большое игровое время у лидеров.

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«Даллас» проиграл 12 из 15 последних матчей, что непозволительно для команды, которая перед стартом сезона имела такие высокие амбиции. Теперь отставание от зоны плей-офф составляет 5 очков, а сыграть в регулярном чемпионате «Старз» осталось 4 встречи — на одну меньше, чем у основных конкурентов «Колорадо» и «Анахайма». Возможное поражение в субботу от той же «Миннесоты» окончательно поставит крест на попытках Радулова и компании пробиться в восьмёрку.

«У нас в каждом матче есть очень обидно нереализованные моменты. Мы создаём много, но не забиваем, а подобное всегда сильно расстраивает. Сегодня мы должны были выиграть, мы обязаны были добывать победу. Но я не думаю, что это давление стало причиной проигрыша. Конечно, это ужасно», — сказал нападающий Джейсон Спецца . Что касается Александра Радулова, то он сделал 4 броска в створ за 25 минут игрового времени, что стало его личным рекордом после возвращения за океан. Увы, эффективность россиянина была невысока: очков он не набрал, заработав «-2» по показателю полезности. Совсем скоро Радулов может быть официально освобождён для участия в чемпионате мира, но согласиться ли нападающий приехать в сборную — большой вопрос.

«Хищники» уже давным-давно решили все проблемы со своим положением в турнирной таблице, и концовку регулярного чемпионата могут посвятить отработке игровых связей, лечению травм, не забывая и о хоккейной красоте. Одним из таких потрясающих моментов мог бы стать гол Филипа Форсберга в домашнем матче с «Сан-Хосе», когда нападающий «Предаторз» положил шайбу на кончик крюка, объехал ворота «Шаркс» и, преодолевая сопротивление защитника, пытался забросить снаряд в ближний угол. Если бы шайба попала в ворота, этот гол, возможно, был бы более эффектным, чем знаменитый гол Гранлунда, но вратарю «акул» Мартину Джонсу повезло — бросок получился неточным. Стоит напомнить, что несколько дней назад Евгений Кузнецов из «Вашингтона» также пытался исполнить «лакросс-гол» в ворота голкипера «Рейнджерс» Ондржея Павелеца, но шайба сошла у него с крюка.

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«Теннисист» Кросби

Капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби впору всерьёз подумать о том, чтобы в свободное от хоккея время заняться большим теннисом, к которому у него проявились великолепные способности. Второй раз за неделю Кросби огорчил вратаря соперников «теннисным» голом, попав по летящей шайбе в совершенно невообразимой ситуации. Несколько дней назад от Сидни пострадал голкипер «Канадиенс» Кэри Прайс, не ожидавший столь потрясающей координации от звезды «Питтсбурга», а на этот раз неудачником стал голкипер «Нью-Джерси» Кейт Кинкейд

В овертайме Кросби и Брайан Раст вышли два в один, Сидни решил бросить сам и попал в штангу. Отскок получился прямо на пятачок, и несмотря на высоко парившую шайбу, форвард «Пингвинз» смог точно попасть по ней клюшкой и стать автором победного гола. «Я видел, что шайба угодила в штангу. Просто пытался сыграть на отскоке, мне повезло, что она отлетела прямо на меня», — скромно заметил Кросби. «Да я уже много раз видел, как он это делает. Так что меня этим больше не удивишь», — с улыбкой добавил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан

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Главные конкуренты за последнюю путёвку в плей-офф на Востоке «Нью-Джерси» и «Флорида» синхронно добились одинаковых результатов, проиграв свои матчи вне основного времени. Это оставило обе команды на прежних позициях: «дьяволы» пока замыкают кубковую зону, имея три очка преимущества над «Пантерз», а южане, в свою очередь, имеют бонус в виде одного матча в запасе. Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов забил в третьем матче подряд. Его 26-й гол в сезоне мог принести «пантерам» больше, чем одно очко за овертайм, но неудачно сыгранный третий период не дал его команде такой возможности.

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«Мы готовимся к каждому матчу, стремимся играть по системе. Последние пару недель вся команда прибавила, все сделали шаг вперёд. Что касается моей игры, то я чувствую себя нормально. У нас впереди ещё шесть матчей, все выводы будем делать после сезона», — сказал Дадонов.

Макдэвид распечатал пятый десяток голов

«Эдмонтон» проиграл третий матч подряд, но поражение от «Ванкувера» уже вряд ли способно всерьёз огорчить болельщиков прославленного клуба. Сейчас все они наверняка переживают персонально за капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида , который продолжает уверенно приближаться к титулу самого результативного хоккеиста сезона. В матче с «Кэнакс» он в очередной раз продемонстрировал свою фантастическую скорость, сумев обогнать обоих защитников соперника, которые были на шайбе первыми, и распечатал пятый десяток своих голов в регулярном чемпионате. Оторваться от Никиты Кучерова в споре бомбардиров Макдэвид не смог, так как россиянин отметился голевой передачей в матче с «Бостоном» (отрыв Коннора составляет 6 баллов), но в гонке снайперов ситуация ещё больше обострилась. У лидера Александра Овечкина на счету 45 голов, у Патрика Лайне — 43, у Евгения Малкина — 42, а Макдэвид замыкает первую четвёрку (41), и предсказать будущего обладателя «Морис Ришар Трофи» становится всё труднее.

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Хет-трик Дюбуа помог «Коламбусу» остаться в тройке лидеров дивизиона

«Синие мундиры» продолжают хороший финишный отрезок, который может принести команде Джона Тортореллы место в кубковой тройке лидеров Столичного дивизиона и избежать скользких ступенек, именуемых «уайлд-кард». Победа над «Калгари» стала для «Коламбуса» шестой в семи последних матчах, а главным героем встречи стал форвард Пьер-Люк Дюбуа, оформивший первый в карьере хет-трик. В последних пяти выездных матчах хоккеисты «Блю Джекетс» стали авторами четырёх «трюков со шляпой» — последней такой командой был «Питтсбург» образца 1991 года, в котором блистал великолепный Марио. К слову, именно с «Питтсбургом», с большой долей вероятности, «Коламбусу» предстоит играть первый раунд плей-офф.

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Сказочная ночь в Чикаго

К тому, что в Национальной хоккейной лиге иногда происходят замечательные истории, когда вратарь-любитель из-за травмы основного голкипера получает шанс на один матч побыть запасным, все уже привыкли. Но в матче между «Чикаго» и «Виннипегом» произошло нечто совсем неожиданное — травмы получили сразу двое стражей ворот «Блэкхоукс». Сначала на предматчевой разминке выбыл из строя Антон Форсберг , который должен был быть стартёром, и его место занял абсолютный новичок Коллин Деллиа. 23-летний новобранец никогда не выступал в НХЛ, в фарм-клубе не сыграл и 30 матчей, да и вообще на профессиональном уровне нынешний сезон для него является первым. Отыграв 46 минут и отразив 25 бросков из 27, Деллиа также получил травму и был вынужден покинуть лёд. Главному тренеру «Блэкхоукс» Джоэлю Кенневиллю ничего не оставалось, как выпустить 36-летнего Скотта Фостера, который был вызван на арену в качестве экстренного вратаря и спокойно ел пиццу, сидя в ложе прессы. Свой последний официальный матч он провёл более 10 лет назад, выступая за команду Мичиганского университета, но на уровне НХЛ не подкачал, отразив все 7 бросков по своим воротам за 14 минут игрового времени.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.