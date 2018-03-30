40 тонн польских яблок закатали в землю бульдозером 

29 марта на одном из калужских полигонов ТКО была уничтожена партия польских яблок общим весом 39,52 тонны. Санкционные яблоки закатали в землю бульдозером. Операция проводилась сотрудниками Калужской таможни в присутствии сотрудников Россельхознадзора. Фото пресс-службы управления Россельхознадзора по Калужской области Это уже четвертая крупная партия санкционных овощей и фруктов, уничтоженных в Калужской области с начала марта. 6 марта была уничтожена партия польских груш весом 20,5 тонны, 7 и 14 марта — две партии турецких томатов общим весом 120 тонн.