Межрайонные открытые командные соревнования по фрироупу стартуют в Москве 1 апреля

Фото: Freerope.org 1 апреля на фрироуп-полигоне в Москве по адресу: ул. Бирюлёвская 7а стартуют межрайонные открытые командные соревнования по фрироупу в Южном округе (вид двигательной активности с элементами спорта и активного досуга, основанный на преодолении участниками специальных дистанций, состоящих из веревочных элементов, без касаний контрольных поверхностей.).

Основной целью мероприятия является выявление и поощрение команд обучающихся образовательных организаций города Москвы, проявивших наилучшие результаты по фрироупу.

В соревнованиях примут участие обучающиеся ГБОУ Школа 2073 и члены туристического клуба «Юность».

Соревнования проводятся в следующих зачётах: • командная гонка «фрироуп-эстафета» среди обучающихся образовательных учреждений г. Москвы; • командная гонка «фрироуп-эстафета» среди команд смешанного возрастного состава. Определение результата во всех зачётах проводится по лучшему времени в лучшей попытке.

-Школа 2073 выставила для участия три команды в двух возрастных группах — мальчики и девочки 2006-2004 г.р., мальчики и девочки 2001-2003 года рождения — сообщается на официальной странице ГБОУ Школа 2073 в социальной сети.

Пожелаем ребятам удачи на соревнованиях!