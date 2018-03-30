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Оборонец «МанЮнайтед» Люк Шоу повздорил с Жозе Моуринью
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Оборонец «МанЮнайтед» Люк Шоу повздорил с Жозе Моуринью 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Игрок оборонительной линии клуба «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу вступил в перепалку с главным тренером команды Жозе Моуриньо по ход четвертьфинальной игры Кубка Англии против «Брайтона» (2:0). Защитнику не понравились его замена и слова наставника, что игрок не выполнил тренерских установок.
Разозленный решением Моуриньо англичанин гневно отреагировал на критику португальского специалиста и прямо в раздевалке спросил, почему все замечания достаются только ему, сообщает Спортбокс.Ru. При этом обмен обвинениями шел на повышенных тонах. Моуриньо ответил защитнику, что тот недостаточно надежно действовал в защите, а «Брайтон» в первом тайме имел слишком много свободы на его фланге.
Ранее сообщалось, что Шоу намерен найти новый клуб, так как отношения с Моуринью у него не складываются и он получает слишком мало игрового времени в составе «Манчестера».
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