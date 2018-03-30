Нижегородская всадница стала пятой на турнире в Германии

Воспитанница нижегородского конного клуба «Пассаж» Татьяна Костерина, живущая в настоящее время в Германии, вошла в число фаворитов на турнире по выездке в Дортмунде, в котором участвовали всадники из Германии, Великобритании, Голландии, Дании, Италии, России, Финляндии, Швеции.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта , соревнования по выездке уровня «четыре звезды» прошли с 22 по 25 марта.

Костерина, которой в феврале этого года было присвоено звание мастера спорта международного класса, заняла седьмое место в Большом призе и пятое в его Переездке. Оценки нижегородки составили соответственно 70,978 и 71,340 процента.

Напомним, нижегородка Татьяна Костерина стала седьмой в конном турнире в Германии.