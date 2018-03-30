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Бельерин рассказал, как смог вернуться в форму
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Бельерин рассказал, как смог вернуться в форму 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, что придерживается веганской диеты.
По словам футболиста, она стала помогать ему на поле и вне его пределов.
"Так или иначе, я был веганом с начала сезона. Поначалу я хотел питаться так пару недель, чтобы вывести токсины из своего тела и органов. Но я так здорово себя почувствовал, что питаюсь таким образом уже шесть месяцев! Мне важнее всего два аспекта — состояние тела после игры и скорость восстановления. У меня всегда были небольшие проблемы с лодыжками.
После сложных матчей они опухали. Сейчас мне даже не нужно их перевязывать. Это не производит особых изменений в вашем теле, но я крепко убежден, что то, что мы едим — не только влияет на нас, но и на саму планету. Я по утрам полон энергии, а ведь раньше был человеком, который просыпал пять будильников прежде, чем встать с постели.
Парни — Начо Монреаль и даже Лоран Косельни всегда спрашивают: «А где мясо? Ты его сегодня не ешь?». Они всегда стараются подсунуть мне мясо и всё такое — шутки ради. Это хорошо. Другие люди могут увидеть, что можно быть спортсменом и питаться таким образом. Возможно, это их вдохновит, ", — сказал он.
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