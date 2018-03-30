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Мутко: может быть, меня крестили Виктором?
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Мутко: может быть, меня крестили Виктором? 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о смене своего имени в прошлом.
«Что за тёмная история была со сменой моего имени с Виктора на Виталий? Мне самому интересно. Специально я точно ничего не делал, хитрости тут никакой нет. Может, где-то в документах ошибка закралась — в свидетельстве о рождении или ещё где. Я, как и вы, узнал об этом из прессы. А у родителей уже не спросить — их нет. Может быть, крестили Виктором? Когда я рос, для меня Виталий и Виктор были одним и тем же именем. Называли и Витей. Все документы у меня на Виталия», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.
В декабре стало известно, что Мутко получал начальное профобразование в морском ПТУ в Ленинградской области (ныне — техникум водного транспорта) под именем Виктор и с национальностью украинец. Об этом сообщила завуч Зинаида Ехропова.
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