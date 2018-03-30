#мимими дня: 3-летняя дочь Навки и Пескова дебютировала на льду в шоу «Руслан и Людмила»

Счастливая девочка прокатилась на коньках в финале волшебной сказки на глазах у тысяч зрителей шоу — сначала за руку с мамой, а потом и самостоятельно. Умиляемся вместе!

— написала в Instagram Татьяна Навка . Ранее в интервью изданию "Комсомольская правда" она рассказывала, что малышка впервые встала на коньки еще год назад — гораздо раньше, чем сама олимпийская чемпионка в танцах на льду. Навка освоила коньки только в четыре года. Интересно, как скоро мир узнает чемпионку Надежду Пескову

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Фото:Instagram