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#мимими дня: 3-летняя дочь Навки и Пескова дебютировала на льду в шоу «Руслан и Людмила»
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#мимими дня: 3-летняя дочь Навки и Пескова дебютировала на льду в шоу «Руслан и Людмила» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Счастливая девочка прокатилась на коньках в финале волшебной сказки на глазах у тысяч зрителей шоу — сначала за руку с мамой, а потом и самостоятельно. Умиляемся вместе!
— написала в Instagram Татьяна Навка. Ранее в интервью изданию "Комсомольская правда" она рассказывала, что малышка впервые встала на коньки еще год назад — гораздо раньше, чем сама олимпийская чемпионка в танцах на льду. Навка освоила коньки только в четыре года. Интересно, как скоро мир узнает чемпионку Надежду Пескову?
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Фото:Instagram
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