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«Никаких табуреток»: зрителям чемпионата мира по танцам хватит мест на трибунах «Юности»
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«Никаких табуреток»: зрителям чемпионата мира по танцам хватит мест на трибунах «Юности» 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Зрителям чемпионата мира по танцевальному спорту, купившим билеты в арену «Трактор», не придётся сидеть на табуретках в «Юности». Организаторы успели вовремя закрыть продажи на вечерние программы. Об этом корреспонденту 74.ru сообщил руководитель билетной программы состязаний Илья Иванцов.
— Оргкомитет чемпионата мира по танцевальному спорту решил не заниматься обменом билетов, чтобы не путать людей, — объяснил Илья Иванцов. — На утренние программы на сегодня куплено 40 процентов билетов, на дневные — 60–70 процентов, а на вечерние — раскупили полностью, продажи закрыты.
Он объяснил, что дворец спорта «Юность» вмещает 2800 зрителей. Именно столько билетов на вечерние программы чемпионата мира по танцевальному спорту и было продано.
— Хорошо, что вопрос с переносом чемпионата мира из арены «Трактор» в «Юность» подняли и решили сейчас, а не тогда, когда продажи перевалили бы за эту цифру, — подчеркнул Иванцов.
Билеты, купленные в ледовую арену «Трактор», будут действовать и на новом месте проведения соревнований. Места на трибунах дворца спорта «Юность» будут распределены согласно ценовой категории проданных билетов.
— Рассадка по местам будет свободной, зонироваться «Юность» будет только по секторам, — уточнил Илья Иванцов. — Люди с самыми дорогими билетами будут сидеть на центральном, а сверху, слева и справа от них — все остальные. Свои места на секторах зрителям помогут найти волонтёры. Также на входе в «Юность» развесим соответствующие схемы. Те, кто приобретал дорогие билеты в арену «Трактор» со скидкой в 20 процентов, также будут сидеть на центральном секторе в «Юности». Для обладателей бесплатных пригласительных тоже предусмотрены места, никто на табуретках сидеть не будет.
По словам руководителя билетной программы, челябинцы относятся с пониманием к переносу чемпионата мира на другую площадку, билеты сдают единицы.
Желающие сдать билеты могут обратиться по телефону 246-00-00 или в места продаж — городские зрелищные кассы.
Чемпионат мира по танцам пройдёт с 6 по 8 апреля. На этой неделе оргкомитет принял решение о переносе состязаний во дворец спорта «Юность» из-за выхода хоккеистов «Трактора» в финал Восточной конференции Кубка Гагарина.
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