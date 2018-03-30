Артемий Панарин в полном порядке, а «Тампа» совсем расклеилась (видео) 

1. ДВА ОЧКА СВЕЧНИКОВА
А первой звездой дня мы сегодня признаем форварда «Детройта» Евгения Свечникова, который впервые в карьере набрал два очка за матч. Его же «Ред Кингз» хорошо покуражились в Баффало (6:3).
Конечно, Евгений забил в пустые ворота. Но молодых игроков надо поддерживать, поднимать. И как хорошо ему отдал пас партнер по команде! В принципе у Свечникова есть все задатки, чтобы стать крепким игроком НХЛ.
Но если вбить в твиттер его фамилию, все будут рассказывать вам об Андрее Свечникове, который должен пойти на драфт новичков, где получит в районе второго номера. Первый, как я думаю, забронирован за шведским защитником Расмусом Далином.
Я уже много раз писал о том, что хотел бы увидеть братьев Свечниковых в «Детройте». Но вот такие победы «Ред Уингз», конечно, понижают их шансы в лотерее. Скорее Андрей поедет в какое-нибудь «Баффало» или «Аризону», где будет барахтаться первую половину карьеры. «Детройт» — шестой снизу, и ему бы поднажать. Стать хотя бы вторым-третьим. Снизу. Такие шансы у команды есть.
2. МАТЧ «КОЛАМБУСА»
Главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла умеет учиться на своих ошибках. Год назад он со своей командой выстрелил в первой половине чемпионата — до Рождества, а потом она сдулась. Теперь же Тортс вывел «Коламбус» на пик к концовке регулярки. И мы получили одну из самых горячих команд лиги. В первом раунде ее ждет встреча с «Питтсбургом». На бумаге все понятно, команда Малкина должна идти дальше. Но если оценить именно ход по чемпионату, тонус и энергию прямо сейчас, то разогнавшийся «Коламбус» на скорости может проскочить даже двукратных обладателей Кубка Стэнли последних двух лет.
Теперь вот «Коламбус» расправился с «Калгари» в гостях. Сергей Бобровский сделал 37 сэйвов, Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами, его партнер по звену Пьер-Люк Дюбуа запилил хет-трик.
«Мы говорили о том, что должны завершить сезон сильно, — заметил Дюбуа. — Думаю, лучше жать на газ прямо перед плей-офф, чем в середине чемпионата, когда у тебя еще 30 матчей впереди. Мы не можем контролировать, что делают другие команды. Но все продолжают побеждать, набираются уверенности, и это самое главное».
3. ПОРАЖЕНИЕ «ТАМПЫ»
А вот как раз «Тампа» этот победный импульс потеряла. И теперь не просто проиграла «Бостону», а свалилась с первого места в Восточной конференции и потеряла первую позицию в Атлантическом дивизионе. Это сильный передел власти. Теперь в первом раунде «Тампа» попадает не на «Нью-Джерси» или «Флориду», а на молодой и злой «Торонто», которым руководит гениальный Майк Бэбкок. И не надо ему объяснять, как переиграть коллегу Джона Купера, который на его фоне будет смотреться ребенком.
Вратарь Андрей Василевский расклеился, в последних восьми из девяти матчей пропускал не меньше трех шайб. «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу лиги — уже уплыл из его рук к Пекке Ринне из «Нэшвилла», это совершенно понятно.
Три поражения подряд. Четыре заброшенные шайбы в этих матчах. Все плохо с «Тампой», так в плей-офф не входят. И только Никита Кучеров, как стойкий оловянный солдатик, продолжает набирать очки и идет к своей заветной сотне. Вот кому — респект и уважуха.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ 1* — Евгений СВЕЧНИКОВ (Детройт)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (6:3)
2** — Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)
Сделал 37 сэйвов в матче с «Калгари» (5:1)
3*** — Артемий ПАНАРИН (Коламбус)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Калгари» (5:1)
Общий зачет по сезону*:
81 — Малкин
76 — Кучеров
72 — Овечкин
57 — Панарин
55 — Радулов
53 — Кузнецов
51 — Бобровский
45 — Дадонов
44 — Тарасенко
38 — Василевский
32 — Бучневич
30 — Варламов
28 — Проворов
22 — Худобин
21 — Анисимов
19 — Задоров, Сергачев
16 — Наместников, Орлов
14 — Куликов, Зайцев
12 — Якупов
9 — Слепышев
8 — Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак
6 — Емелин
4 — Бурмистров, Сошников, Георгиев
3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников
2 — Кулемин
* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл
ТАБЛО ДНЯ Бостон — Тампа-Бэй — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Шоллер, Пастрняк, Бержерон, Маршан — Миллер (КУЧЕРОВ), Хедман
ТБ: Кучеров (0+1; -2, 2, 1, 19.11)
Сергачев (0+0; -1, 0, 3, 12.07)
в Василевский (29-26; 89,7%, 58.33)
Калгари — Коламбус — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Стюарт — Ханникайнен, Дюбуа (ПАНАРИН), Дюбуа (ПАНАРИН), Нутиваара, Дюбуа
К: Панарин (0+2; +2, 0, 1, 18.12)
в Бобровский (38-37; 97,4%, 60.00)
Нью-Джерси — Питтсбург — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Палмиери, Холл, Коулман — Шири, Летанг, Хорнквист, Кросби
П: Малкин (0+0; 0, 0, 3, 18.52)
Баффало — Детройт — 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)
Айкел, О’Райли, Родригес — Ларкин (СВЕЧНИКОВ), Хелм, Манта, Атанасиу, Декайзер, СВЕЧНИКОВ
Д: Свечников (1+1; +2, 0, 1, 11.42)
Оттава — Флорида — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
Пажо, Пяярви, Пажо — Экблад, ДАДОНОВ
Ф: Дадонов (1+0; +1, 0, 2, 18.08)
Миннесота — Даллас — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Гранлунд, Дамба, Паризе, Закер, Паризе — Бенн, Шор Д: Радулов (0+0; -2, 2, 4, 25.36)
Нэшвилл — Сан-Хосе — 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)
Террис, Арвидссон, К. Смит, Эллис, Бонино — Кутюр, Диллон, Бедкер
Н: Емелин (0+0; -1, 0, 0, 11.22)
Чикаго — Виннипег — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
П. Кейн, Саад, Юрко (АНИСИМОВ), Юрко, Густафссон, Дебринкат — Литтл, Шайфли
Ч: Анисимов (0+1; 0, 2, 1, 16.03)
Ванкувер — Эдмонтон — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Ганье, Пуйо (ГОЛДОБИН) — Макдэвид
В: Голдобин (0+1; +1, 0, 3, 15.08)
Лос-Анджелес — Аризона — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Картер, Картер, Картер, Копитар — Коннотон, Доми
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон — 103 (41+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 97 (38+59), МАЛКИН Питтсбург — 93 (42+51), Жиру Филадельфия — 93 (27+66), МаккиннонКолорадо — 92 (38+54), Копитар Лос-Анджелес — 88 (34+54)…
ОВЕЧКИН Вашингтон — 83 (45+38), КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 77 (25+52), ПАНАРИН Коламбус — 73 (26+47), РАДУЛОВ Даллас — 67 (27+40), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 62 (31+31), ДАДОНОВ Флорида — 60 (26+34).