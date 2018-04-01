Эрнесто Вальверде: «Барселона» без Месси — другая команда

Напомним, ничью «Барселоне» принес гол вышедшего на замену Лионеля Месси

«У Лионеля была небольшая травма, но я заранее планировал, что он выйдет на поле. Лео не играл две недели, ему нужно было получить игровое время. «Барселона» с Месси и без Месси — это две разные команды. Каждое его касание мяча может стать решающим в матче.

«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Севильей»

В первом тайме была довольно равная игра. Мы допустили несколько ошибок при угловых и не смогли реализовать несколько моментов. Благодаря своим полузащитникам и скорости в атаки «Севилья» повела 2:0, и мы рисковали пропустить и третий мяч. Но нам удалось сравнять счет — таков футбол», — цитирует Вальверде Marca.