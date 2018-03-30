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«Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 30-го тура испанской Ла Лиги 31 марта
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«Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 30-го тура испанской Ла Лиги 31 марта 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Севилья»
«Нервионцы» уже рассматриваются как потенциальный претендент на отбор очков у грандов. Так было и раньше, но после прохода «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов такая точка зрения стала массовой.
И нельзя назвать такое мнение голословным. Ведь в АПЛ меньше команды Моуриньо пропустила только команда Гвардиолы. Обратите внимание: против такой качественной обороны и заранее спланированной защитной тактики «Севилья» противопоставила технику «реактивной пружины» и добилась успеха.
То есть — отпор попыткам соперника забить и резкая ловля последнего на ошибке. После этого «нервионцы» продолжали наседать на ворота Де Хеа и в сумме за матч нанесли 21 удар. Такая цифра против гранда английского футбола — серьезный показатель.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В родном чемпионате «Севилья» входит в зону еврокубков, но постоянные претензии «Жироны» на 6-е место (2 очка разницы) помогают казусам случаться с командой Монтеллы. Как пример — последний матч Ла Лиги против «Леганеса» (проигрыш 1:2 и удаление).
«Барселона»
Футбол непредсказуем — этот девиз наверняка висит в раздевалке «Барселоны» возле шкафчика главного юмориста команды Жерара Пике. Когда футболистам скучно, они читают этот девиз и тихонечко хихикают. Тихонечко, потому что скромные, а хихикают, потому что понимают тонкий сарказм.
Действительно, испанский футбол давно перестал быть неожиданным и непредсказуемым. Редкие ничьи (или даже победы) над грандами — это, скорее, исключение из правил.
Потому беспроигрышная серия команды Вальверде из 36-ти матчей не удивительна. Возможный сезон без поражений тоже не станет диковинкой. Да, это будет впервые. Но это вполне реально, учитывая, что после «Севильи» у «Барселоны» впереди только «Реал» с «Валенсией».
Правда, еще в начале марта «Лас-Пальмас» показал, что против «блаугранас» есть свой лом. Только его применений сильно зависит еще и от удачи. Да и удаление схлопотать за лом на поле — дело недолгое.
Прогноз
Из-за применения такого «лома» игру будет пропускать полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия. Больше серьезных потерь у «нервионцев» нет. Зато у «Барселоны» их достаточно: под вопросом находятся Месси, тер Штеген и упомянутый уже юморист Пике. Скорее всего, не сыграет и Серхио Бускетс.
Потому считаем, что Вальверде осознанно откажется от «качелей» на этот поединок. Да и вообще от резких движений. Если «Севилья» сама не будет дарить моменты, много голов пропустить не должна. Наша ставка — «ТМ 3» за 1,89.
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