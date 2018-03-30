Английская Премьер-лига, телеправа, доходы «Вест Бромвича»

Исполнительный директор говорит, что клубу нечем платить зарплаты.

Исполнительный директор «Вест Бромвича» Марк Дженкинс покинул свой пост полтора года назад. Сейчас он вернулся и с трудом может подобрать слова, чтобы описать дела в клубе. «Честно, говоря, я в шоке. Не понимаю, как могли быть приняты некоторые решения. Зарплаты, выплаты по трансферам и по арендам находятся на рекордно высоком уровне. У нас нет денег даже на зарплаты. При этом мы на последнем месте в чемпионате». Как это произошло?

Китайцы и траты

В сентябре 2016 года «Вест Бромвич» купили китайцы. Ли Гуочан — глава шанхайской компании Yunyi Guokai Sports Development Limited. Его состояние оценивается примерно в 3 млрд евро. Он приобрёл «Вест Бромвич» за 200 млн евро. И одним из первых его шагов в качестве владельца клуба стала смена топ-менеджеров. В том числе покинул свой пост Марк Дженкинс, который занимал его 14 лет. С ним «Вест Бром» находится в элите с 2010 года.

Разве 50 млн евро — это много для Англии?

Не совсем. Но речь не только о трансферах. Нужно учитывать рост зарплат. В прошлом сезоне «Вест Бромвич» был на 12-м месте по зарплатной ведомости в АПЛ. Расходы на зарплаты составляли 74 млн евро в год. Летом клуб покинули несколько футболистов, чьи зарплаты суммарно составляли менее 4 млн евро в год. Официальной информации по зарплатам новичков пока нет. По примерным данным, только Бёрк, Родригес, Бэрри и Гиббс вчетвером получают 13 с лишним млн евро в год. Данных по взятым в аренду Крыховяку и Старриджу нет. Неизвестно, каким образом разделена их зарплата между «Вест Бромом», «ПСЖ» и «Ливерпулем».

Даже если предположить, что все расходы на Крыховяка и Старриджа несут клубы-владельцы (а так не бывает, как минимум расходы делятся 50/50), зарплатная ведомость выросла летом почти на 10 млн евро. Если предположить, что «Вест Бром» платит арендованным игрокам половину их жалованья — уже на 17 млн Звучит всё равно не слишком опасно. Но сейчас мы подходим к главному.

Расходы клубов в Англии контролируются

Клубы АПЛ получают огромные деньги благодаря продаже телеправ. «Вест Бромвич» зарабатывает на телеправах больше «Ювентуса» (137 млн евро и 122 млн евро соответственно). Но при этом существует контроль над тратами. Например, рост зарплат лимитирован. Вот как это происходит. Начиная с сезона-2016/17 действует правило «Контроля краткосрочных трат» (STCC). Клуб АПЛ может увеличить расходы на зарплаты не более чем на 8 млн евро в сезон. При этом правило можно обойти: если клуб увеличивает зарплатную ведомость за счёт доходов от рекламы, доходов в день матча или доходов от продажи футболистов. Другими словами, не нужно обращать внимание на название правила: по сути, это ограничение действует только на деньги от нового телеконтракта. Это способ избежать мгновенного надувания пузыря зарплат из-за неизбежной инфляции, когда все 20 команд стали одновременно намного больше зарабатывать. Выглядит довольно логично. Хотя рынок всё равно взорван, по крайней мере, у этого взрыва есть какие-то границы. Так вот, с роста доходов от телеправ «Вест Бром» может добавить на зарплаты только 8 млн евро. Остальной рост зарплат нужно покрывать за счёт других доходов.

Как быть нищим, имея миллионы

Плохая новость в том, что кроме миллионов телеконтракта у «Вест Бромвича» почти ничего нет. Общий доход клуба в 2017 году составил 183 млн евро. Сравним доли. Доходы в день матча известны только за 2016 год: 13 млн евро. Коммерческие доходы (тоже информация за 2016 год) — 11 млн евро. В общем, мелочи. Не имея возможности тратить телевизионные деньги на зарплаты, клуб просто не может рассчитаться с игроками. Других денег у него нет. Вот слова Дженкинса: «Могу вас заверить, что мы достигли своего лимита трат по STCC. У нас нет денег на зарплаты».

Что делать

Какие-то ужасы, вроде расформирования или банкротства клубу не грозят. Скорее всего, ситуация с зарплатами разрешится сама собой в конце сезона в связи со спортивными показателями. «Вест Бромвич» вылетит и устроит тотальную распродажу футболистов. Благодаря продажам альтернативные доходы клуба (не от телевидения) увеличатся, а зарплатная ведомость в то же время сократится. Будет достигнут баланс. Правда, это придётся сделать до конца фискального года. Распродажа будет масштабной, потому что вылет из АПЛ отрежет клуб от главного источника доходов. Существуют так называемые «парашютные выплаты» для вылетевших команд, чтобы смягчить удар от потери теледоходов. На данный момент они составляют от 90 до 100 млн евро, которые выплачиваются клубу за 3 года. То есть, даже с учётом этих выплат, «Вест Бромвич» ждёт потрясение. Распродажа неизбежна. Она неизбежна и в том случае, если каким-то чудом клуб спасётся. Это, конечно, нереально, но и в этом случае бюджет придётся срочно спасать. Просто в этом случае хватит одной-двух продаж, чтобы покрыть зарплаты оставшимся игрокам, не выходя за лимит STCC. А в случае вылета лимит STCC будет ни при чём, и продавать футболистов придётся активнее. В любом случае ясна причина кризиса: новые футболисты нарушили баланс зарплат. Понятно, что имеет в виду Дженкинс, когда говорит, что при нём некоторые решения просто не могли быть приняты.