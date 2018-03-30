Мутко: Газзаеву даже отвечать не буду, знаю цену всех его обвинений

«Враг ли мне Газзаев? Думаю, нет. В 2005 году в раздевалке ЦСКА я пел с ним «День победы» как с тренером. К Валерию Георгиевичу всегда хорошо относился.

Его попытки подколоть меня — я же всё это понимаю. Это привлечение внимания. Я слишком хорошо всех знаю. Газзаева тоже. Я даже отвечать не буду ему, ведь я знаю цену всех его обвинений. Как тренера Валерия Георгиевича уважаю. Если у него есть конструктивные предложения, я открыт для диалога», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.