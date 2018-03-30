На фанфесте в Казани будут раздавать очки виртуальной реальности

Картонные очки виртуальной реальности. Фото: wikipedia.org Гостям фестиваля болельщиков у Чаши будут раздавать картонные складные очки виртуальной реальности. Они предназначены для просмотра видеороликов в формате 360 градусов.

Картонные очки виртуальной реальности — это коробка с прорезями для лица и носа, пара линз и место для смартфона. Он выполняет роль экрана.

Татарстан готов потратить на покупку картонных очков виртуальной реальности более 1 700 000 рублей, говорится на сайте госзакупок.

Фанфест пройдет у Центра семьи «Казан» с 14 июня по 15 июля. Площадку у Чаши превратят в огромный парк развлечений без аттракционов. Будут всевозможные активности, ресторан, арт-инсталляции, но самое главное — огромный экран. Гости фанфеста увидят все матчи чемпионата мира по футболу в прямом эфире.

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