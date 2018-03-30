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Президент «Ромы»: «Барселона» — хороший жребий в ЛЧ"
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Президент «Ромы»: «Барселона» — хороший жребий в ЛЧ" 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент «Ромы» Джеймс Палотта уверен в том, что его команда может пройти «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Первый матч между командами состоится в Испании 4 апреля.
"Я считаю, это хороший жребий. Мне говорили, что это будто бой Давида и Голиафа, но я не согласен. «Рома» может сыграть с кем угодно. Мои игроки ничем не уступают каталонским.
Если я буду анализировать головой, то она скажет, что будет тяжело. Но сердце говорит, что у нас есть шанс на успех. «Рома» в предыдущей стадии прошла «Шахтёр» по правилу выездного гола, а «Барселона» справилась с «Челси», — сказал он.
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