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«Барселона» выбрала трех кандидатов на замену Умтити
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«Барселона» выбрала трех кандидатов на замену Умтити 

Советский спорт 1 час назад
«Барселона» присматривается к центральным защитникам, которые могут прийти в команду, в случае если ее покинет француз Самюэль Умтити, сообщает Sport.es.
Умтити хочет получить от «Барселоны» более высокую зарплату
В контракте 24-летнего Умтити прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро, и уже ближайшим летом за счет этой опции он может покинуть клуб. У французского защитника есть привлекательное предложение от «Манчестер Юнайтед». «Барселона» хотела бы подписать новое соглашение с игроком, но пока не может договориться об условиях контракта.
В этой связи каталонцы начали поиски возможной замены. Первым кандидатом считается защитник «РБ Лейпциг» Дайот Упамекано. У 19-летнего француза также прописана в контракте неустойка. Она составляет 100 миллионов евро.
Также «Барселона» следит за защитником «Шальке» 21-летним немцем Тило Керером. А третьим вариантом считается еще один француз — Клеман Лангле из «Севильи».
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