«Барселона» выбрала трех кандидатов на замену Умтити

«Барселона» присматривается к центральным защитникам, которые могут прийти в команду, в случае если ее покинет француз Самюэль Умтити, сообщает Sport.es.

Умтити хочет получить от «Барселоны» более высокую зарплату

В контракте 24-летнего Умтити прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро, и уже ближайшим летом за счет этой опции он может покинуть клуб. У французского защитника есть привлекательное предложение от « Манчестер Юнайтед ». «Барселона» хотела бы подписать новое соглашение с игроком, но пока не может договориться об условиях контракта.

В этой связи каталонцы начали поиски возможной замены. Первым кандидатом считается защитник «РБ Лейпциг» Дайот Упамекано. У 19-летнего француза также прописана в контракте неустойка. Она составляет 100 миллионов евро.

Также «Барселона» следит за защитником «Шальке» 21-летним немцем Тило Керером. А третьим вариантом считается еще один француз — Клеман Лангле из «Севильи».