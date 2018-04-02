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Самюэль Умтити: Мной интересуются несколько клубов
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Самюэль Умтити: Мной интересуются несколько клубов 

Советский спорт 57 минут назад
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов выплатить за него сумму отступных, которая составляет 60 млн евро.
«Барселона» выбрала трех кандидатов на замену Умтити
"Мной интересуются несколько клубов, — сказал француз. — Но у меня столько планов с «Барселоной», что я не рассматриваю вариант с переездом в другую команду. Конечно, в этом мире все может быстро поменяться, но сейчас я могу сказать вам, что счастлив в Испании.
Не хочу обсуждать свое будущее. Я еще ничего не решил. Возможно, у «Барселоны» есть желание продлить со мной контракт, но пока никаких контактов не было.
Что касается суммы отступных, то все прекрасно об этом знают. Но меня это не волнует, я больше озадачен своей игрой", — приводит слова Умтити, чьи слова приводит Goal.
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