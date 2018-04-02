Самюэль Умтити: Мной интересуются несколько клубов

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов выплатить за него сумму отступных, которая составляет 60 млн евро.

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"Мной интересуются несколько клубов, — сказал француз. — Но у меня столько планов с «Барселоной», что я не рассматриваю вариант с переездом в другую команду. Конечно, в этом мире все может быстро поменяться, но сейчас я могу сказать вам, что счастлив в Испании.

Не хочу обсуждать свое будущее. Я еще ничего не решил. Возможно, у «Барселоны» есть желание продлить со мной контракт, но пока никаких контактов не было.

Что касается суммы отступных, то все прекрасно об этом знают. Но меня это не волнует, я больше озадачен своей игрой", — приводит слова Умтити, чьи слова приводит Goal.