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Смотри в оба: как видеоролик может сделать стартап знаменитым
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Смотри в оба: как видеоролик может сделать стартап знаменитым 

Forbes.ru 1 час назад
Продвижение стартапа сегодня стало едва ли ни дороже его создания. Но есть инструмент, который повышает шансы молодой компании на успех — видео. Какие задачи по продвижению молодая компания может решить с помощью видео?
Рассказать о бизнес-идее
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать (хотя кто сто раз напишет о стартапе?). А вот небольшое, до 1,5 минуты, видео — лучшая визитка. Благодаря ей пользователи и потенциальные клиенты могут узнать о ценности бизнес-идеи, о продукте и его главных особенностях, визуализируют бренд. Когда шведские предприниматели Дениэл Эк и Мартин Лорентзон выводили на рынок сервис потокового аудио Spotify, то рассказали о сложном техническом решении в минутном ролике: заводной саундтрек и анимация позволили упаковать непростой контент в очень понятный, легкозапоминающийся материал.
Кроме того, создание одного качественного ролика избавляет команду стартапа, и без того измотанную разработкой основного продукта, от необходимости делать многочисленные презентации для конференций, инвесторов, потенциальных клиентов и СМИ. Ставить такое видео лучше всего на заходе сайта или в аккаунта соцсетей.
Познакомить с командой
Для стартапа команда — главное богатство. Когда похвастаться больше пока нечем, нет ничего лучше, чем показать людей, которые создают новый бизнес. Человеческие истории всегда вызывают живой отклик у пользователей и легко создают эффект вовлечения, повышая уровень доверия к стартапу.
Этим воспользовался немецкий проект GetYourGuide, который помогает забронировать экскурсии во всех странах мира по модели Booking. В одном ролике они смогли рассказать о том кто и как разрабатывает новый продукт. На продвижение будут хорошо работать «закулисные» видео, небольшие интервью с основателями и участниками стартапа, видео-экскурсии на производство.
Поддерживать клиентов и создавать комьюнити
В небольшие видео удобно упаковать FAQ, чтобы клиенты могли быстро разобраться, как использовать продукт. Наглядная демонстрация помогает улучшить клиентский опыт, особенно если речь идет о сложном IT-продукте или гаджете. Например, команда сервиса Airbnb на старте запуска выпустила видео-инструкцию как пользоваться продуктом.
Заинтересовать такие ролики могут не только тех, кто уже является клиентом компании за счет наличия полезной и интересной информации для пользователя. Разновидность такого видеоконтента — обучающие ролики. Например, стартап Skyeng рассылает бесплатные короткие видеоуроки по английскому языку всем, кто подписался.
Эмоционально заразить
Видео — это первый инструмент вирусного маркетинга. Пользователи с большой готовностью делятся забавными, трогательными и смешными роликами. Двухминутный клип «Котозависимость» от Whiskas, в котором снялся Семен Слепаков, собрал более 12,5 млн просмотров на Youtube. С удовольствием «заражали» друг друга пользователи роликом Mr. Чайник от Сбербанка. Рассчитывать на внезапную покупку и большую конверсию в этом случае сложно.
Маркетологи рассчитывают затронуть эмоциональную память человека, которая влияет на покупательское поведение человека сильнее прочих факторов. Вау-эффект переносится с рекламного сообщения на бренд и товары компании. Это тот формат, где стартап вполне может соперничать на равных с известными игроками рынка. Главное оружие — не деньги, а креативность.
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