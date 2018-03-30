«Предъявите пропуск»: жителям центра Самары придется получить аккредитацию на время ЧМ

Автолюбители, проживающие в Самарском и Ленинском районах Самары, должны оформить пропускные удостоверения. Это связано с тем, что в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в центре города будут ограничивать движение транспорта.

Как сообщил глава администрации Самарского района Максим Харитонов на встрече жителей с мэром Еленой Лапушкиной, прием документов на получение аккредитации транспорта начнется в середине апреля.

— Пропуска будут выдавать в зонах аккредитации, которые организуют в школе № 63 (улица Степана Разина, 49), школе № 15 (улица Куйбышева, 125), общественной приемной администрации Самарского района (улица Некрасовская, 40) и библиотеке (улица Ленинградская, 7), — сообщил Максим Харитонов.

В Самаре пройдет шесть матчей чемпионата мира. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.

На площади Куйбышева обустроят фан-зону. Для удобства болельщиков и обеспечения безопасности полностью ограничат движение на улицах Куйбышева, Фрунзе, Шостаковича, Молодогвардейской и Волжском проспекте.