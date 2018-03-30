Дэвид Бекхэм на день отдал свой Инстаграм девочке из Индонезии

Бывший футболист, отец четверых детей и посол ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм отправился в Индонезию, чтобы встретиться с местными школьниками. Одна девочка его так потрясла, что он дал ей права от своего аккаунта в Инстаграме.

Для большинства знаменитостей Инстаграм — очень ценное вложение сил и средств, которое они боятся потерять. Это приносит им не только большую популярность, но и дополнительный доход. А Дэвид Бекхэм решил, что это еще и площадка, которую не страшно потерять ради благих целей, ведь ежедневно за жизнью звезды следят миллионы людей со всего света, а потому лучше места для продвижения идей и придумать сложно.

В городе Семаранг, провинция Центральная Ява в Индонезии, Дэвид встретился с местными школьниками. Организованный футболистом фонд занимается вопросами насилия и травли детей в школах, поэтому Дэвида глубоко потрясла история одной девочки. 15-летняя Шрипун не просто стала одной из жертв, но и начала бороться с так называемым буллингом (нападками) в своей школе. Дэвид написал в своем Инстаграме: «Я счастлив, что мне представился случай познакомиться со Шрипун и увидеть, какую потрясающую работу она проделала в борьбе с насилием в своей школе. Она сама столкнулась с издевательствами и чувствовала себя отвергнутой друзьями, но благодаря этому она начала поддерживать других ребят, оказавшихся в такой же ситуации. Сверстники доверили ей изменить ситуацию в школе, и сейчас она вдохновляет других прекратить травлю в учебных заведениях, чтобы ученики чувствовали себя в безопасности и могли спокойно заниматься. Это пример для вдохновения».

Чтобы показать, чем занимается Шрипун и познакомить с ней как можно большее количество людей, Дэвид отдал ей свой Инстаграм на день. В Сторис девочка целый день рассказывала о своей работе и своих друзьях. Поклонники футболиста поблагодарили его за добрые дела. «Дэвид, спасибо! Продолжай заниматься этим» «Чудесная девочка, спасибо, что показал нам ее. Вдохновляет!» «Дэвид, делай это чаще! Это небывалая история»

Действительно, подобные идеи звездам не приходили еще в голову. Бренды журналов дают порой вести трансляции от чьего-то лица, приглашают звезд, но подобной работы, направленной на благотворительность еще не было. Кроме того, формат, который получился, был очень похож на смесь реалити-шоу и документального фильма.

А вот поездка в ЮАР перед Индонезией негативно сказалась на футболисте. В рамках его рекламной кампании в дорогом отеле Sandton Sun состоялась шикарная вечеринка. Во время нее бывший футболист радостно позировал с красивыми моделями-блондинками. Фотографии тут же разлетелись по всему интернету. На них Бекхэм выглядел очень расслабленно, обнимаясь с гламурными тусовщицами.