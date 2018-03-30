Дагестанские паратхэквондисты везут домой завоеванный Кубок Африки

Дагестанские паратхэквондисты везут домой завоеванный Кубок АфрикиПризерами международного турнира, проходившего в Марокко стали дагестанские паратхэквондисты. Открытый чемпионат Африки собрался столице марокканского королевства — городе Рабат сильнейших атлетов как с африканского континента, так и других частей света.

Сборной России, которой руководит дагестанский специалист Магомед Абдуллаев удалось показать на турнире лучший результат среди всех команд и стать обладателем Кубка Африки.