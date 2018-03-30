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Дагестанские паратхэквондисты везут домой завоеванный Кубок Африки
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Дагестанские паратхэквондисты везут домой завоеванный Кубок Африки 

Mirmol.ru 52 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанские паратхэквондисты везут домой завоеванный Кубок АфрикиПризерами международного турнира, проходившего в Марокко стали дагестанские паратхэквондисты. Открытый чемпионат Африки собрался столице марокканского королевства — городе Рабат сильнейших атлетов как с африканского континента, так и других частей света.
Сборной России, которой руководит дагестанский специалист Магомед Абдуллаев удалось показать на турнире лучший результат среди всех команд и стать обладателем Кубка Африки.
В активе россиян 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Некоторые из них завоевали и воспитанники спортивных школ Дагестана. Вторым призером соревнований стала Марьям Салимгереева (58 кг), а третьими — Магомедзагир Исалдибиров (75кг) и Зайнутдин Атаев (+75 кг).
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