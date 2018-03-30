Ещё
Наингголан отказался уходить из «Ромы» в «Интер», «Челси» и Китай
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наингголан отказался уходить из «Ромы» в «Интер», «Челси» и Китай 

SPORT24.ru 46 минут назад
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о том, как отклонил несколько предложений о переходе в другие клубы.
”У «Интера» был ко мне интерес, потому, что их тренер меня высоко ценит, а я его… Но это пора забыть. У меня всегда были хорошие отношения со Спаллетти, он давал мне лучшие условия, чтобы показать себя. Но шансов на то, что я уйду из «Ромы», не было.
Китай? Небольшой интерес был, но ничего серьезного. Я бы соврал, сказав, что меня не интересуют деньги. Ведь мне уже 30 лет… Однако, это уже в прошлом. Я отклонил важные предложения. Два года назад я мог поезать в «Челси» и заработать больше, но для меня дело не только в деньгах", — цитирует Наингголана Il Tempo.
SPORT24.ru: последние новости
«Запомнил Pharaoh по «Локомотиву». Теперь слушаю его рэп». Еще один игрок «Динамо», которого хочет «Спартак» Малкин: «Я и 50 голов-то забивал, а «Морис Ришар Трофи» не выигрывал» «Суонси» досрочно отправил Саншеша из аренды обратно «Баварию»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России25
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет22
Уткин назвал Дзюбу дураком8
Медведева нашла новую работу9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение