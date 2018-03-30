Наингголан отказался уходить из «Ромы» в «Интер», «Челси» и Китай

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о том, как отклонил несколько предложений о переходе в другие клубы.

”У «Интера» был ко мне интерес, потому, что их тренер меня высоко ценит, а я его… Но это пора забыть. У меня всегда были хорошие отношения со Спаллетти, он давал мне лучшие условия, чтобы показать себя. Но шансов на то, что я уйду из «Ромы», не было.

Китай? Небольшой интерес был, но ничего серьезного. Я бы соврал, сказав, что меня не интересуют деньги. Ведь мне уже 30 лет… Однако, это уже в прошлом. Я отклонил важные предложения. Два года назад я мог поезать в «Челси» и заработать больше, но для меня дело не только в деньгах", — цитирует Наингголана Il Tempo.