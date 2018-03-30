Новинский объявил о создании «Партии мира»

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Наши политики слишком много говорят о мире, но слишком мало делают для того, чтобы он восторжествовал на нашей земле. Но есть немало и тех, кто считает: мир наступает тогда, когда каждый солдат — с одной и с другой стороны — переступает через свою боль и заявляет готовность протянуть руку своему бывшему врагу. Во имя будущего. Когда все стороны начинают думать не о мести, а о том, что объединяет. Именно ради такого устойчивого мира в Украине мы с единомышленниками инициируем общественное движение «Партия мира»», — заявил Владимир Новинский.

Новинский рассказал, на каких принципах будет строиться работа движения.

«Мир, работа, забота о нуждающихся — вот простые требования любого человека. Основа основ, то, чего он ждет от политиков и государства. Не надуманные ориентиры, не напыщенные лозунги и призывы, не «ура-патриотическая» риторика. На этих принципах будет построено наше движение. Партия мира поставит точку в вакханалии мракобесия, охоты на ведьм, лжи, ненависти и низкопробной пропаганды, которыми власть кормит народ на протяжении четырех лет», — подчеркнул Новинский.

Политик уверен, что его инициатива найдет отклик в сердцах миллионов украинцев.