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Новинский объявил о создании «Партии мира»
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Новинский объявил о создании «Партии мира» 

Украина.ру 37 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Наши политики слишком много говорят о мире, но слишком мало делают для того, чтобы он восторжествовал на нашей земле. Но есть немало и тех, кто считает: мир наступает тогда, когда каждый солдат — с одной и с другой стороны — переступает через свою боль и заявляет готовность протянуть руку своему бывшему врагу. Во имя будущего. Когда все стороны начинают думать не о мести, а о том, что объединяет. Именно ради такого устойчивого мира в Украине мы с единомышленниками инициируем общественное движение «Партия мира»», — заявил Владимир Новинский.
Новинский рассказал, на каких принципах будет строиться работа движения.
«Мир, работа, забота о нуждающихся — вот простые требования любого человека. Основа основ, то, чего он ждет от политиков и государства. Не надуманные ориентиры, не напыщенные лозунги и призывы, не «ура-патриотическая» риторика. На этих принципах будет построено наше движение. Партия мира поставит точку в вакханалии мракобесия, охоты на ведьм, лжи, ненависти и низкопробной пропаганды, которыми власть кормит народ на протяжении четырех лет», — подчеркнул Новинский.
Политик уверен, что его инициатива найдет отклик в сердцах миллионов украинцев.
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