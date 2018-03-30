Почеттино заступился за Алли перед критиками

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино призвал критиков Деле Алли прекратить давление на игрока. В нынешнем сезоне Алли провел 42 матча и забил 10 голов.

"У каждого игрока бывают тяжелые моменты, и никогда не знаешь, когда такой момент наступит. В такой ситуации с моей стороны самое важное — поддерживать его. Но не быть с ним смешным и милым. Иногда надо подталкивать игрока, быть жестким.

Такие ситуации остаются в моем кабинете. Конечно, мы много разговариваем с ним. Ведь наша цель — помочь талантливому игроку. Пора перестать его критиковать и постараться помочь. Ведь Деле очень важен для сборной Англии, не только для «Тоттенхэма», — цитирует Почеттино The Sun.