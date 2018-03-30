Ещё
Почеттино заступился за Алли перед критиками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почеттино заступился за Алли перед критиками 

SPORT24.ru 37 минут назад
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино призвал критиков Деле Алли прекратить давление на игрока. В нынешнем сезоне Алли провел 42 матча и забил 10 голов.
"У каждого игрока бывают тяжелые моменты, и никогда не знаешь, когда такой момент наступит. В такой ситуации с моей стороны самое важное — поддерживать его. Но не быть с ним смешным и милым. Иногда надо подталкивать игрока, быть жестким.
Такие ситуации остаются в моем кабинете. Конечно, мы много разговариваем с ним. Ведь наша цель — помочь талантливому игроку. Пора перестать его критиковать и постараться помочь. Ведь Деле очень важен для сборной Англии, не только для «Тоттенхэма», — цитирует Почеттино The Sun.
SPORT24.ru: последние новости
«Запомнил Pharaoh по «Локомотиву». Теперь слушаю его рэп». Еще один игрок «Динамо», которого хочет «Спартак» Малкин: «Я и 50 голов-то забивал, а «Морис Ришар Трофи» не выигрывал» «Суонси» досрочно отправил Саншеша из аренды обратно «Баварию»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России25
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет22
Уткин назвал Дзюбу дураком8
Медведева нашла новую работу9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение