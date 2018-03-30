Кечинов: «Не ожидаю повторения сценария матча первого круга с „Тосно“

— Могут ли у «Спартака» возникнуть сложности в матче с «Тосно»?

— Как показывает практика, в играх с не самыми сильными командами у «Спартака» проблемы возникают. Мы это видели в матче со «СКА-Хабаровском», в котором «красно-белые» долгое время не могли забить. Только на последних минутах Фернандо за счет прекрасного исполнения штрафного удара смог открыть счет. Таких соперников приходится вскрывать, потому что в позиционных атаках у москвичей получается не очень.

— В матче первого круга была зафиксирована ничья 2:2. «Спартак» вел 2:0, но в концовке пропустил два мяча. Возможно ли повторение сценария?

— Не думаю. Хотя «Тосно» и сейчас будет уповать на контратаки, в защите постараются сыграть с полной самоотдачей и концентрацией, а как все сложится, игра покажет. Сейчас сложно что-то прогнозировать, но сценарий уже понятен: «Спартак» будет много атаковать, а гости в основном обороняться.

— Тогда за «Тосно» забили Марков и Заболотный , которых уже нет в команде. «Тосно» слабее по сравнению с первым матчем?

— Они подписали Погребняка. Павел всегда должным образом настраивается на матчи со «Спартаком». Вот и сейчас он будет выкладываться не на сто процентов, а гораздо больше.

— Наверное, трудно сравнить Погребняка и нападающего сборной России Антона Заболотного?

— Павел — опытный футболист, имеющий определенное мастерство. Если создать ему момент, он может распорядиться как нужно, а вот касаемо Заболотного, тут все относительно. Пока не видно, что он перешел в "Зенит" и прибавил. Даже с учетом того, что он вызывается в сборную. В «Тосно» Антон выглядел гораздо лучше. В матче против Франции он меня не впечатлил.

— Наставник «Тосно» Парфёнов заявил, что его команда намерена предложить «Спартаку» контригру. Это для них единственный вариант?

— Конечно. У этого клуба нет в распоряжении футболистов, которые могут по уровню мастерства сравниться со спартаковцами. Промес, Адриано — звезды нашего чемпионата. Понятно, что гости в этой ситуации будут играть от обороны.

— У «Спартака» на финише график легче, чем у конкурентов. Это не сыграет злую шутку, ведь команда чаще теряла очки как раз с клубами, не относящимися к грандам?

— Не все так здорово в оставшемся графике. Когда идут матч с сильными соперниками, «Спартак» играет немного по-другому. «Зенит», ЦСКА и сами играют, и сопернику дают. У них есть разряженные зоны, что на руку быстрым и техничным футболистам «красно-белых», а вот с командами, которые откровенно слабее, с которыми нужно проводить позиционные атаки и вскрывать оборону, случаются проблемы. Впереди нужно разнообразие. Если не получается забить за счет сильных качеств тех же Адриано и Промеса, нужно немного менять тактику. Не знаю, будет ли готов к матчу Зе Луиш , но можно было бы делать прострельные передачи на него. Он может стать козырной картой Массимо Карреры . Его можно выпустить попозже. Зе Луиш прекрасно играет головой, хорошо выпрыгивает.

— Зобнин из-за травмы колена пропустит три матча. Это осложнит жизнь «Спартаку»?

— Всегда сложно, когда выбывает ключевой футболист. Все последние матчи он проводит в стартовом составе и набрал хорошую форму после тяжелой травмы. Обидно, но в обойме «Спартака» есть футболисты, которые могут заменить Романа на этот период.

— В своей сборной тяжелую травму получил Жано — снова «кресты». Что об этом думаете?

— Здесь нет никакой закономерности, просто идут большие нагрузки, вот связки и не выдерживают. Ничего не поделаешь. Футбол невозможно представить без травм.

— Как вам игра в сборной России спартаковцев?

— Считаю, что все они могли сыграть гораздо лучше. Конечно, соперники были очень сильные, с такими топ-командами трудно себя проявлять. Ты долгое время проводишь без мяча, плюс соперники в атаке очень серьезные. Но все это позволяет игрокам расти. В чемпионате России такого высокого уровня не хватает.

"Спартак" и «Тосно» сыграют 31 марта, начало встречи в 19:00.