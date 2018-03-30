Основные изменения в патче 7.12 в Dota 2

Как Icefrog заставляет игроков вспомнить о Dark Seer и Phoenix, и кто из участников DAC может сыграть на Pangolier.

Если вы думали, что IceFrog и его график патчей остановит мэйджор Dota 2 Asia Championship, то зря. Разработчики не только выпустили обновление, но и сделали его достаточно крупным. Многие «метовые» герои получили серьёзные изменения, а в Captain’s Mode появился Pangolier. Рассказываем, на что стоит обратить внимание в патче 7.12.

Добро пожаловать, Pangolier!

Pangolier с момента появление в игре пережил несколько серьезных послаблений. Кажется, теперь IceFrog доволен своим творением и готов отдавать его в руки профессиональным игрокам. В основном персонаж стоит на сложной линии и является отличным способом навести шум в драке. Его сложно поймать, у него есть способности для того, чтобы набрать золото, и он просто незаменим в драке. Но всё это только в умелых руках.

Многие профессиональные киберспортсмены уверены, что герой недостаточно сбалансирован. Если хорошо изучить карту и знать, как правильно отталкиваться от стен в ультимейте, соперники могут простоять в оглушении всю драку. Кроме того, он невероятно сильно влияет на позиционку во время сражений, а также хорош против бронированных героев. Впрочем, его достаточно средний процент побед в рейтинговых матчах даже на высоких MMR и невысокая популярность говорят о том, что всё не так страшно. Dark Willow на старте пугала больше.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Dota 2 Pro. Пока неизвестно, как с Панголином поступят участники DAC. Герой появился в Captain's Mode посреди ночи в Шанхае, и игроки явно не были готовы к такому сюрпризу. Один из вариантов решения проблемы предложил Виталий v1lat Волочай: просто договориться не использовать этого героя на чемпионате. Но будут ли готовы пойти на это команды в составе которых играют любители этого персонажа? Портал Unikrn уже собрал статистику по киберспортсменам, которые чаще всего использовали этого персонажа в рейтинговых матчах. Отавио Tavo Габриэль успел потренироваться даже после патча. Так что ждём дебютов.

Что изменилось? На профессиональной сцене Chen использовали как верный способ облегчить жизнь на сложной линии. Вместе с игроком на сложной линии он отправлялся блокировать крипов и по одному отправлял их на базу. Таким образом, линия естественным путём «спушивалась» в сторону оффлейнера, который мог получить первый опыт и золото. В 7.12 такой халявы не найти. Теперь Chen может отправить домой только героя или прирученного крипа. Сложнее всего ему придётся на первой минуте, когда он будет вынужден просто бродить за кем-то хвостом без цели до появления нейтралов в лесу. Что осталось тем же? Находишь хорошего крипа — выигрываешь в доту. Большинство героев, которые были прямыми соперниками Chen, ещё не вернулись в игру, а раннее преимущество на карте вполне может оправдать минуту бездействия.

Что изменилось? Главное изменение — это отсутствие ограничения продолжительности Tether. Теперь прицепиться к керри или оффлейнеру можно всерьёз и надолго. Другое изменение избавляет Io от острой необходимости приобретать сапог, когда в команде есть заведомо быстрый керри. Теперь «шар» приобретает скорость цели Tether. Но всё же это палка о двух концах. С одной стороны, ты быстр как ветер со скоростными героями и нерадивый союзник в паблике уже никуда не унесётся. А с другой — тяжеловесные керри теперь будут тащить Io слишком медленно.

Пользователи Reddit уже бросились придумывать подходящие сочетания для обновлённого героя. Например, интересно будет посмотреть, как Io сочетается со Slardar или несётся вперёд с Treant Protector рядом с деревьями. А как насчёт поиграть с Bloodseeker? Что осталось тем же? Герой всё так же требует пика, выстроенного вокруг него, и игрока с прямыми руками. Tether хоть и бесконечный, но с ним нужно уметь обращаться. И даже «абузы» с Lifestealer сразу же исправили.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Dota 2 Pro.

Leshrac

Что изменилось? Icefrog усиливает этого героя с патча 6.88, постепенно добавляя везде и понемногу: от способностей до талантов. Теперь разработчики увеличили урон молний, пожертвовав серьёзной частью замедления на ранних уровнях. При этом задержка каста уменьшилась на скромные 0,05 секунды, которые может почувствовать разве что большой поклонник персонажа. Может, 10 патч с усилением станет тем самым? Что осталось тем же? Все эти усиления не отменяют главной проблемы персонажа — его всё так же просто убить. Он легко умирает на линии. Он слишком уязвим в массовых драках. И его невероятно легко поймать за любой стан. До появления у Leshrac критического набора артефактов для спасения он остается просто кормом для соперников. Возможно, дополнительный урон от Lightning Storm позволит быстрее решать эту проблему.

Что изменилось? IceFrog переработал ультимейт персонажа. Теперь в области действия он наносит урон не всем героям, а бьёт чаще, но в случайную цель. Это делает его очень полезным в атаках и в сочетании со станом. Он, как хороший саппорт 4-й позиции, теперь при поддержке пятерки может убивать загулявшего соперника. К тому же при необходимости теперь можно даже «фармить» ультимейтом. Правда, эффективность этого способа пока не доказана.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Dota 2 Pro. Что осталось тем же? Для эффективного использования ультимейта Riki требует серьёзного контроля по области, а любая его способность все также контрится и без того популярным Force Staff. К тому же на поздней стадии он стал менее полезным, потому что потерял серьезную часть урона в массовых драках.

Dark Seer

Что изменилось? Несколько строк изменений Dark Seer пугают и радуют одновременно. В общем Vacuum стал сильнее. Он действует на большую область, на поздних уровнях быстрее восстанавливается и может быть использован с более дальнего расстояния. Но на первых уровнях эта способность становится всё более бесполезной и тяжеловесной. Теперь Vacuum стоит применять разве что для того, чтобы сбить кому-то телепорт. Что осталось тем же? Основные проблемы у Dark Seer появились, когда была изменена механика добивания крипов. Теперь керри просто «денаит» крипов, которые пострадали от щита, и получает от этого лишний опыт. А сам оффлейнер остается ни с чем. К тому же, линии стали намного более гибкими, что ставить Dark Seer в неудобное положение. Да и ультимейт героя от изменений получил не слишком много. Дело даже не в том, что он плохой. Дело в том, что у других персонажей на сложной линии ультимативные способности лучше и проще в реализации.

Shadow Demon

Что изменилось? Серьезным изменениям подвергся ультимейт саппорта. Его продолжительность увеличили на две секунды, пожертвовав 20-ю секундами восстановления. Но главное даже не это. Теперь на протяжении всего времени действия Demonic Purge будет снимать с цели все баффы. В течение семи секунд Sven не сможет использовать ультимейт, не будут работать способности и предметы на восстановление здоровья и другие приятные бонусы в драке. Что осталось тем же? Shadow Demon редко использовали ради его ультимейта. Основная его задача на про-сцене — это создание иллюзий какого-то героя вроде Luna. А ультимативную способность многие использовали как действенный способ замедлить вражеского керри, а не избавить его от баффов.

Clarity

Что изменилось? Clarity за последнюю пару патчей многим героям заменила артефакты на восстановление маны. Мидеры не покупают бутылки, некоторые саппорты отказываются от ранней покупки Acrane Boots. А всё потому что Clarity можно пить во время фарма. Чтобы изменить эту моду, IceFrog немного понизил восстановление маны от этого предмета (с 3,2 до 3). Цифры выглядят не критично, но иногда и эти 10 маны решают.

Что осталось тем же? Это до сих пор невероятно полезный артефакт для всех героев, которые фармят при помощи способностей. Потраченные 50 золота дают возможность добить лишнюю пачку крипов и пару лесных лагерей без возвращения на базу, а также восстановить запас маны сразу перед дракой.

Spirit Vessel

Что изменилось? Теперь «суперурна» отнимает не 3% текущего здоровья, а наносит 4,5% магического урона. В сочетании с другими усилителями вроде Veil — это серьёзный подъём для и без того полезного артефакта. Где-то на про-сцене активизировались Pugna, Phoenix и даже Ancient Apparition. Но вот против героев с хорошим сопротивлением к магии Vessel стал не так эффективен. Что осталось тем же? Артефакт первой необходимости против всех персонажей, которые опасны за счет своего восстановления здоровья. От изменения урона его эффективность против, допустим, Alchemist, ни капли не стала ниже.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Dota 2 Pro.

Phoenix

Что изменилось? Начнём с необычного. Теперь Supernova превращает ночь в день. Очередная идея Reddit, основанная на логике «а почему бы и нет», была воплощена в жизнь. Теперь «яйцом» можно противостоять ночи Night Stalker, а также использовать его в сочетании с Keeper of the Light. К тому же радиус его действия получил заметное усиление. Да и благодаря изменению Spirit Vessel его сборка через Veil стала более эффективной. Что осталось тем же? Phoenix всё так же тяжело на линии, если он стоит в сложной. И он всё так же тяжеловесен и бесполезен, когда играет на пятой позиции. Ни одно из изменений не усилило его на ранней стадии, из-за чего герой и пропал из пиков.