Калашников против рельсы: пробуем пробить из автомата стальную полосу

Сможет ли пуля из автомата Калашникова пробить толстую стальную рельсу? Споры на тему ведутся очень давно — боец СОБР записал это завораживающее видео и разложил все по полочкам.

Для начала по рельсе сделали несколько выстрелов из АК калибра 5,45 на дистанции в 50 метров. Результаты, честно говоря, не очень впечатляют — пуля оставила лишь небольшую дырочку.

Затем в руках СОБРовца появилась снайперская винтовка СВ-98. Но и она ничего не смогла поделать с толстой сталью рельсы.

В общем-то, спорить больше не о чем. Стрелять в рельсу — занятие бессмысленное, выдержит!