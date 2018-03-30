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Калашников против рельсы: пробуем пробить из автомата стальную полосу
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Калашников против рельсы: пробуем пробить из автомата стальную полосу 

Don't Panic 24 минуты назад
Фото: Don't Panic
Сможет ли пуля из автомата Калашникова пробить толстую стальную рельсу? Споры на тему ведутся очень давно — боец СОБР записал это завораживающее видео и разложил все по полочкам.
Для начала по рельсе сделали несколько выстрелов из АК калибра 5,45 на дистанции в 50 метров. Результаты, честно говоря, не очень впечатляют — пуля оставила лишь небольшую дырочку.
Затем в руках СОБРовца появилась снайперская винтовка СВ-98. Но и она ничего не смогла поделать с толстой сталью рельсы.
В общем-то, спорить больше не о чем. Стрелять в рельсу — занятие бессмысленное, выдержит!
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